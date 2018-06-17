Baybatur: “Hem tavaf yaptık, hem de şeytan taşladık”

16 yılda hem tavaf yaptıklarını, hem de şeytan taşladıklarını ifade eden Baybatur, “Cumhurbaşkanımızın şu an rakipleri ne Muharrem İnce, ne Akşener. Anketler meydanda, 1 hafta sonra da sandıkta göreceğiz. Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesi şu an doların sahibiyle” diye konuştu.

Seçim çalışmalarını bayramda da hız kesmeden sürdüren AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili ve Milletvekili adayı Murat Baybatur, Alaşehir’de önce bayram ziyaretlerini gerçekleştirdi, ardından Şeyhsinan Mahallesi ve Piyadeler Mahallesi’nde düzenlediği mitinglerde vatandaşlara seslendi. AK Parti iktidarları döneminde büyük dirençlerle karşılaştıklarını ancak buna rağmen bir zamanlar hayal edilmesi imkansız olanı gerçekleştirdiklerini belirten Baybatur, “Kapatma davası açıldı, 27 Nisan E muhtırası verdiler, MİT’e operasyon yapmak istediler, hukuk darbesi yapmak istediler, 15 Temmuz’da alçakça darbe girişiminde bulunup Cumhurbaşkanımızın canına kast etmek istediler, memleketi Suriye’ye çevirmek istediler. Yüce Allah’a hamdolsun ki; hep birlikte akamete uğrattık. Kolay olmadı. Hem tavaf yaptık, hem de şeytan taşladık. Su uyur düşman uyumaz. Şimdi ekonomiyle uğraşıyorlar. Cumhurbaşkanımızın şu an rakipleri ne Muharrem İnce, ne Akşener. Anketler meydanda, 1 hafta sonra da sandıkta göreceğiz. Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesi şu an doların sahibiyle” diye konuştu.

Batının bir zamanlar olduğu gibi, İMF’ye olan borcu nedeniyle ekonomik bağımsızlığı elinden alınmış Türkiye’yi sevdiğini ifade eden Baybatur, “1 milyar dolar için el pençe divan dursaydık, Tayyip Erdoğan’dan iyisi yoktu. Biz, hastaneler, okullar, yollar, insansız hava araçları, tanklar, helikopterler yapmasaydık, milli ve yerli yatırımlara yönelmeseydik Tayyip Erdoğan’dan iyisi yoktu. Ama biz kendi ayaklarımızın üzerinde durarak, ekonomimizi her türlü, darbe ve şoklara karşı dirençli hale getirerek, milletimizin refah seviyesini yükselterek, adam gibi hastanelerde sağlık hizmeti sunarak, ilaç ve doktor kuyruklarını bitirdiğimiz için birileri rahatsız oluyor” dedi.

Yeni dönemde eksikleri tamamlayarak dirilişi bir şahlanışa dönüştürmek istediklerini vurgulayan Baybatur, ana muhalefete yüklendi. “Bu işleri muhalefet adaylarının yapabileceğine inanıyor musunuz?” sorusuna güçlü bir “Hayır” yanıtı alan Baybatur şunları söyledi: “Geçmişte CHP iktidarlarının ülkeyi düşürdüğü hali büyüklerimiz bizden daha güzel anlatır. Bizim dönemimizde hamdolsun ne kıtlık oldu, ne mazot kuyrukları oldu, ne ekmek karneleri. Bizim yaptığımız hizmetler ortada. Muhalefetin söyledikleri de orta da. Kimin hamaset yaptığını, kimin bol keseden attığını, kimin de icraat yapabileceğini siz gördünüz, biliyorsunuz. Bu işleri yaparsa AK Parti yapar.”

Baybatur’a Alaşehir programında İlçe Başkanı Murat Ertürk, Kadın Kolları Başkanı Nadire Kocatürk, partililer ve vatandaşlar eşlik etti.