Baybatur, muhalefete yüklendi

Geçmişte 70 sente muhtaç olan, IMF kapılarını aşındıran Türkiye’nin 16 yılda dünyanın 17’nci, Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi haline geldiğine dikkat çeken Baybatur, “Muhalefet bize eski Türkiye’yi vaat ediyor. Biz ise güven ve istikrar ortamının devam ettiği, eksikleri tamamlayan, ektiklerini milletiyle birlikte hasat eden güçlü, müreffeh ve muasır bir Türkiye” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili ve Milletvekili Adayı Murat Baybatur, seçim çalışmaları çerçevesinde Saruhanlı’da temaslarda bulundu. Çarşı esnafını gezerek hayırlı işler dileyen Baybatur, 24 Haziran seçimlerinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaparak esnaftan destek istedi. Daha sonra Saruhanlı Ziraat Odası’nda Başkan Aydoğan Okur ve yönetimiyle bir araya gelen Baybatur, orucunu Gökçeyurt Mahallesi’nde vatandaşlarla birlikte açtı. İftar sonrası mahalle sakinlerine hitap eden Baybatur, geçmişte yapılanların unutulmamasını istedi. 70 sente muhtaç olunan, IMF kapılarının aşındırıldığı günleri anımsatan Baybatur, “500 milyon borç bulmak için ülke ülke dolaştığımız günleri unutmamalıyız. Hastane kapıların da rehin kaldığımız, acillere alınmadığımız günleri unutmamalıyız. Bugün muhalefet bize eski Türkiye’yi vaat ediyor. Seçimleri kazanmaları halinde asrın çılgın projesi Kanal İstanbul’u, Türkiye’nin uzun yıllar hayalini kurduğu yerli otomobil projesini durdurmaktan bahsediyor. Beslendikleri tek bir şey var, Erdoğan düşmanlığı, AK Parti nefreti. Vaat olarak söyledikleri şeylere ise bizim yaptığımız işler. Bizim yaptığımız işlerden bile haberleri yok" dedi.

"Hedeflerine koşan bir Türkiye"

AK Parti’nin hamurunu milletin yoğurduğunu ve rotasını da milletin belirlediğini vurgulayan Baybatur, “AK Parti’nin hikayesi Türkiye’nin hikayesidir. Daha önce merhum Menderes’e, merhum Özal’a, merhum Erbakan Hocamıza, merhum Türkeş’e, merhum Yazıcıoğlu’na, diğer milli ve yerli siyaset insanlarımıza verdiğiniz emaneti, şimdi biz muhafaza ediyoruz. Kasım 2002’de, Temmuz 2007’de, Haziran 2011’de, Ağustos 2014’te, Kasım 2015’te, 16 Nisan 2017’de olduğu gibi 24 Haziran’da da hayalleri olan ve bu hayalleri gerçeğe dönüştürebilecek cesaret, irade ve kararlılığa sahip bir liderle hedeflerine koşan bir Türkiye için milletimize hizmet etmeye talibiz” diye konuştu.

"24 Haziran yeni bir başlangıç için dönemeç"

Yeni bir başlangıç için 24 Haziran’ın son dönemeç olduğunu belirten Baybatur, “Türkiye 16 yılda büyük bir dirilişi gerçekleştirdi. Şimdi 24 Haziran’dan sonra inşallah büyük bir şahlanış ve yükseliş dönemi başlıyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan, gelişmelere ayak uyduran, kurumların hızlı çalışmalarını sağlayan bir işleyişin hakim olacağı, ekonomik büyüme, refah ve kalkınmanın garantisi olacak yeni hükümet sistemimizle gelecek Türkiye’nindir. Vakit Saruhanlı vaktidir, Vakit Manisa vaktidir, Vakit Türkiye vaktidir” dedi.

Baybatur’a, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, partililer ve vatandaşlar eşlik etti.