Baybatur, sanayicilerle buluştu

sıra Milletvekili adayı Murat Baybatur, Muradiye Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi’nde sanayicilerle bir araya geldi.

İşletmeleri tek tek gezerek istişarelerde bulunan Murat Baybatur, AK Parti iktidarları olarak ithalattan kaynaklanan haksız rekabeti ortadan kaldırmak üzere; gümrük vergisi ayarlamaları, dampinge ve sübvansiyona karşı önlemler alarak sanayiciyi korurken, bir yandan da Zafer Kalkınma Ajansı gibi araçlarla desteklediklerini söyledi. Türkiye’de başlattıkları kalkınma hamleleriyle sanayinin güçlenmesiyle birlikte istihdamı da artırdıklarını ifade eden Baybatur, “Son 10 yılda, 10 milyon istihdam sağladık. Bu istihdam, 28 Avrupa Birliği ülkesinin tamamının bu süre içinde oluşturduğu istihdamdan daha fazla. Sadece geçen yıl 1 milyon 400 bin yeni istihdam sağlayarak neticede yüzde 7,4’lük bir büyümeyi gerçekleştirdik” dedi.

Yeni dönemde ekonomik ve teknolojik atılımların yanı sıra sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de hizmet verebilecek nitelikte mega projeleri birer birer hayata geçirmeyi sürdüreceklerini belirten Baybatur, “Ülkemizi; eğitim, sağlık, bilgi ve iletişim, enerji, savunma sanayi, ulaştırma, lojistik ve ticarette yerli ve milli üretimle dünyada söz sahibi olan ve cazibe merkezi konumunda bir ülke haline dönüştüreceğiz” diye konuştu.

Ziyaretinden dolayı Baybatur’a teşekkürlerini sunan sanayiciler de hükümetin verdiği desteklerden yararlandıklarını söyledi.