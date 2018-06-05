Baybatur Selendi’den destek istedi

sıra Manisa Milletvekili adayı Murat Baybatur seçim çalışmaları kapsamında Selendi’de temaslarda bulundu. Partisinin ilçe teşkilatını da ziyaret eden Baybatur burada yaptığı açıklamada, "24 Haziran’a az kaldı. Ha gayret diyerek gayretimizi artıralım ve bu memleketi daha da ileriye götürelim" dedi.

sıra Manisa Milletvekili adayı Murat Baybatur 24 Haziran seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Selendi ilçesini ziyaret eden Baybatur’u, İlçe Başkanı Şeref Kaçar, parti yönetimi, kadın ve gençlik kolları başkanları, eski ilçe başkanları ve çok sayıda partili karşıladı.

Parti binasında partililer ile sohbet eden Baybatur burada yaptığı konuşmasında, "Önümüzdeki süreç çok önemli, sıkı çalışmamız gerekiyor. Hakikaten değişik bir sürece giriyoruz. 2014 yılından beri yerel seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi, 2 tane milletvekilliği seçimi, referandum bir de darbe o kadar hızlı gelişti ki, 4 sene içerisinde önemli maceralar ile karşılaştık. Teşkilatımız hamd olsun bunların hepsinin üstesinden geldi. Ha gayret diyoruz 24 Haziran’a az kaldı, bu gayretimizi 24 Haziran’da, ters yüz ediverelim, bu memleketi, daha ileriye götürelim. Biz biliyoruz ki yine rahat bırakmayacaklar. Sakın ha, rahatlık beklemeyin. Türkiye; rahat, güllük, gülistanlık olmuş bütün herkes ile arası çok iyi gelip gitmeler arttı, tadımız tuzumuz, her şey çok güzel, bu biraz zor, neden zor? Türkiye güçlendikçe rahat edemiyorlar, rahatsız oluyorlar, rahatsız oldukça da saldırıyorlar, garip olmamızı istiyorlar eski Türkiye’yi istiyorlar. İMF’den borç para almak için el pençe divan durmasını istedikleri için birilerini rahatsız ediyor. Bin yıldan bu yana birilerini rahatsız ediyoruz, bin yıl daha rahatsız etmeye devam edeceğiz. Başka çaresi yok onun için ülkemizdeki istikrarı ve büyümeyi sağlayan AK Parti hükümetine zarar vermek için provokatörlük yapıyorlar. Bunların da kimler olduğunu biliyorsunuz. Şimdi bunlara sandıkta en güzel cevabi sizler vereceksiniz. Güçlenen ve büyüyen bir Türkiye’nin daha da güçlenmesi ve büyümesi, hem bölgesinde hem de dünyada lider ülke konuma gelmesi için daha önceki seçimlerde olduğu gibi 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde desteğinizi istiyorum. Selendi her zaman bizlerin yüzünü güldürdü. Bu seferde en yüksek oyla destek vereceğinden şüphemiz yok. 24 Haziran’a kadar yılmadan yorulmadan çalışacağız" diye konuştu.

Baybatur daha sonra Selendi Sanayi Sitesine giderek esnafları ziyaret edip sohbet etti. Baybatur Sanayi esnafından 24 Haziran’da yapılacak olan seçimde AK Parti için destek istedi.