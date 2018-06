Baybatur: “Tarımda 15 yılda 2,5 katrilyon destek”

AK Parti olarak çiftçilerin her zaman yanında olduklarını belirten Baybatur, Manisalı çiftçilere AK Parti iktidarları döneminde pek çok kalemde toplam 2,5 Katrilyon lira destek ödemesi yaptıklarını söyledi.

24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçim çalışmaları kapsamında Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde ziyaretlerde bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, vatandaşlardan Cumhur İttifakı ve AK Parti için destek istedi. AK Parti Gölmarmara İlçe Teşkilatına giderek partililerle bir süre sohbet eden Baybatur, daha sonra ilçede faaliyetlerini sürdüren Ünlü ve Erkanlar Tarım İşletmelerini ziyaret etti. Burada çalışan işçilerle sohbet eden Baybatur, IPARD ile Manisa’da toplam da 146,8 milyon TL olan 321 adet projeye 69 milyon TL hibe sağladıklarını belirterek, bu sayede de 3 bin 88 kişiye yeni istihdam alanı oluşturduklarını ifade etti.

Çiftçileri desteklediklerini ifade Baybatur, şunları söyledi: “AK Parti iktidarı olarak çiftçilerimizin her zaman yanından. Doğrudan Gelir, Mazot, Kimyevi Gübre, Ayçiçeği - Soya, Pamuk, Dane Mısır, Zeytinyağı, Buzağı Desteklemesi, Damızlık Gebe Düve Alımı, Anaç Manda, Küçükbaş Hayvan, Büyükbaş Hayvan, Çiğ Süt ve Yem Bitkileri Desteklemesi gibi tarım ve hayvancılıkta pek çok kalemde Manisalı çiftçilerimize bugüne kadar 2,5 katrilyon lira Tarım desteği verdik. Hayvancılık destekleri kapsamında damızlık koç, tekeden ağıl yapımına alet ekipmana kadar pek çok kalemde yüzde 50 hibe veriyoruz. Havza bazlı üretime dayalı destekleme modeline geçtik. 941 tarım havzasını belirledik. Her havzada en uygun ve en iyi yetişen ürünleri tespit ettik. Stratejik ve arz açığı olan 21 ürünü havza bazında destekliyoruz. Buğday ve yem bitkileri her havzada destekleniyor. Mazot maliyetinin % 50’si destek olarak üreticilerimize ödeniyor.”

Milli Tarım Projesi ile Havza Bazlı Desteklemelerle çiftçilerin gübre maliyetinin yüzde 40’ını karşıladıklarını sözlerine ekleyen Baybatur, “Büyükbaştan küçükbaşa, besiden süte, yemden arıcılığa kadar birçok alanı destek kapsamına aldık. Son 15 yılda Manisa’da hayvancılık desteğini 59 kat arttırdık. Bu dönemde Manisa’ya toplam 603,1 milyon TL hayvancılık desteği verdik. En az 500 baş kapasiteli damızlık gebe düve ve damızlık koç-teke üretim merkezleri kuruyoruz. İnşaat yatırımlarına, alet- ekipman buzağı ve damızlık hayvan alımına yüzde 50 hibe veriyoruz” dedi.

Manisa’ya son 11 yılda 84.8 milyon hibe desteği sağlandığını ve bu desteklemelerle 195 yeni tarımsal tesis kurularak 1973 kişiye istihdam sağlandığını sözlerine ekleyen Baybatur şunları söyledi:

“Akhisar Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin 1’nci etabının kamulaştırılması tamamlandı. İkinci etabında sonuna yaklaşıyoruz. Altyapısı tamamlanan bölgelerde şimdiden 7 fabrika üretime başladı. Şimdi Ana muhalefet Tarım endüstrisinden bahsediyor. Türkiye Tarım Endüstrisi’ne girmiştir. O ne diyor girecek, girmesi lazım. Bu iş başladı. Biz şu anda tarım endüstrisini icra ediyoruz. Biz geldiğimizde yerli traktör diye bir şey yoktu. Şimdi yerli traktörümüzü üretiyoruz. Biçerdöverlerimizi üretiyoruz. Bütün bunları artık yapan bir Türkiye var. Bunlar Tarım endüstrisinin atılmış adımları. Ayrıca, 227 damla ve yağmurlama sulama tesisinin kurulumu desteklendi.”

Baybatur, konuşmasını şöyle tamamladı: “IPARD ile Manisa’da toplam 146,8 milyon lira ile 321 adet projeye 69 milyon TL hibe sağladık ve bu hibelerle kurulan tesislerde 3 bin 88 kişiye yeni istihdam oluşturduk. Gençlere 30 bin TL hibe desteği 2016 yılında uygulamaya geçti. Manisa’da 2016-2017 yıllarında 466 genç girişimciye 14 milyon TL hibe sağladık. Hükümetlerimiz döneminde Manisa’ya 14 baraj 10 gölet yaptık. Halen 22 baraj ve 6 göletin inşası sürüyor. İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle 162 bin dekar araziyi suya kavuşturduk. Bunun yanında 205 bin dekar araziyi sulayacak projelerin inşası devam ediyor. 2012 yılında hizmete giren Gördes Barajı’ndan alacağımız su ile Akhisar ovasında 148 bin dönüm araziyi sulayacağız. Bu tesisin inşası da hızla devam ediyor. Hem sulama, hem turizm açısından Akhisar için önemli olan Gürdük Barajı’nın inşasında yarıya yaklaşıldı.”

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur’a, AK Parti Gölmarmara İlçe Başkanı Ahmet Taylan Belediye Başkanı Kamil Öz ve partililerde eşlik etti.