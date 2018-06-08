Baybatur: “Türkiye’yi, karanlık günlere döndürmeyi başaramayacaklar”

AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili ve milletvekili adayı Murat Baybatur, Memur-Sen’e bağlı Eğitim Bir-Sen tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Baybatur, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’yi birilerinin karanlık 28 Şubat dönemlerine geri döndürmek istediğini fakat onların cevaplarını 24 Haziran’da alacaklarını söyledi.

Faaliyet alanları farklı olsa da hep birlikte bu ülkenin daha iyi seviyelere yükselmesi için çalıştıklarını ifade eden Baybatur, şunları kaydetti:

“Memur-Sen’e bağlı sendikalarda görevli olan öğretmenlerimiz, sağlıkçılar ve her iş kolundan olan arkadaşlarımızın da kendi çevrelerinin dışında, köylerde, beldelerde ve şehrin değişik merkezlerinde bu işin ne kadar önemli olduğunu ifade etmesi gerekiyor. Bizler faaliyet alanlarımız farklı olabilir ama netice itibariyle hep beraber bu ülkenin iyi olması için aynı siyasi hareketin liderine karşı gönül birlikteliğimiz var. Karşımızda olanların nasıl çalıştıklarını görüyorsunuz. Bizlerde hep birlikte bir adım daha fazla çalışmamız gerekiyor. Allah herkese çalıştığının karşılığını veriyor. Dün hep birlikte gece gündüz nasıl çalışıp başardıysak, bundan sonrada aynı aşkla koşmaya devam edeceğiz. Birileri bu ülke karanlığa mahkum etmek istiyor. İnşallah onlara en güzel cevabı 24 Haziran’da vereceğiz.”

Türkiye’nin eğitimde, sağlıkta, insan haklarında, temel hak ve özgürlükler noktasında geldiği noktanın geçmişe nazaran çok daha yüksekte olduğunu hatırlatan Baybatur, 24 Haziran’dan sonrasında, karanlıktan aydınlığa çıkmış ve dünya’ya hükmeden, mazlumlara umut olmuş bu ülkenin, eski gücü ve kudretine kavuşacağını söyledi.

Baybatur, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün eğitimde, sağlıkta, insan haklarında, temel hak ve özgürlüklerde geldiği nokta bellidir. Bu ülkeyi tekrar eski karanlık günlerine, 28 Şubat günlerine geri döndürmek istese de, önümüzdeki seçimlerde cevaplarını alacaklar. Allah bu ülkenin ve bu ümmetin yardımcısı olsun. Sıkıntılı bir süreç ama inşallah 24 Haziran’da bu karanlıktan aydınlığa çıkmış ve dünyaya hükmeden, mazlumlara umut olmuş bu ülke, eski gücü ve kudretine kavuşacaktır. Hep birlikte büyüyerek, sevgimizi ve muhabbetimizi, birbirimize olan bağlılığımızı daha da büyüterek inşallah hedefimize varacağız.”

AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili ve milletvekili adayı Murat Baybatur, burada yaptığı konuşmasının ardından, AK Parti Yunusemre İlçe Teşkilatının açılışına ve Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.