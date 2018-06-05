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05 Haziran 2018 15:14

Baybatur: “Yeni dönem birlik ve bereket ve bolluk dönemi olacak”

Türkiye’nin 16 yıldır süren siyasi istikrar ve güven ortamıyla büyüme rekorları kıran bir ülke haline geldiğini ifade eden AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili ve Milletvekili adayı Murat Baybatur, yapılan dev yatırımlar ve mega projelere dikkat çekerek “Yeni dönemde ektiğimiz ekinlerin hasadını hep birlikte toplayacağız.

Baybatur: “Yeni dönem birlik ve bereket ve bolluk dönemi olacak”

05 Haziran 2018 15:14

Yeni dönem, ‘Birlik, bereket ve bolluk’ dönemi olacak” dedi.


Seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili ve Milletvekili adayı Murat Baybatur, Akhisar’a çıkarma yaptı. Esnaf ziyareti sonrası Cumhuriyet Mahallesi’nde vatandaşlara seslenen Baybatur, AK Parti’nin Türkiye’ye kazandırdığı eser ve hizmetlerin ortada olduğunu belirterek, “16 yıllık AK Parti icraatlarının tecrübesiyle yeni dönemde ektiğimiz ekinlerin hasadını hep birlikte toplayacağız. Yeni dönem, ‘Birlik, bereket ve bolluk’ dönemi olacak” dedi. Ülkenin krize sokulduğu, milletin emeğinin kolayca heba edildiği bir sistem içerisinden; bugün geleceği gören, geleceğe umutla bakan, kendi ayakları üzerinde durabilen, öz güven sahibi bir ülke konumuna gelindiğine işaret eden Baybatur, “24 Haziran; Türkiye’nin güçlü hükümet ve güçlü meclisle; teknoloji, hammadde ve genç dinamik düşünce gücünü arkasına alarak şahlanacağı tarihtir. Türkiye’nin kendi dönemini ulusaldan uluslararası arenaya taşıyacağı bir milattır” diye konuştu.


Birilerinde yine eski Türkiye hastalığının nüksettiğini, kendilerini yıllarca ilerici olarak takdim edenlerin şimdi tam bir gericilik yaptığını ifade eden Baybatur şöyle konuştu: “Darbeler ve vesayetlerle demokrasisi birçok kez sekteye uğramış, ekonomisi bir krizden diğerine miras kalmış, seçimlerde hükümete talip partilerin ‘Ben iktidar olursam enflasyonu yüzde 40’a indireceğim’ vaadiyle oy istediği o eski Türkiye’yi, iç ve dış müdahalelere açık o eski sistemi istiyor. Bunun içinde ‘Oyun birini oraya verin, öbürünü oraya verin’ diyorlar. Amaç ne? Sayın Cumhurbaşkanımızın genel başkanı olduğu AK Parti’nin Meclis’te çoğunluğu olmazsa Tayyip Bey’in elini, ayağını cumhurbaşkanlığında bağlamış olmak, büyümenin, gelişmenin önüne geçmek. Türkiye’nin şahlanışı ancak Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis’in kolektif çalışması ile mümkündür. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz.”


Akhisar Belediyesi’nin düzenlediği iftar programına da katılan Baybatur, iftar sonrası önce çocukları çeşitli oyuncaklar hediye ederek sevindirdi ardından 82 yaşındaki Mehmet Gencer’in çay davetine icabet etti. Baybatur’a, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Sayın, partililer ve vatandaşlar eşlik etti.




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