Baybatur’a Kula’da sevgi seli

sıra Manisa Milletvekili adayı Murat Baybatur, seçim çalışmaları kapsamında Kula’da temaslarda bulundu. Partisinin ilçe teşkilatını da ziyaret eden Baybatur, yapılacak olan seçimlerin ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığını vurgulayarak destek istedi.

24 Haziran tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri genel seçimi için çalışmalarına ara vermeden devam eden sıra Manisa Milletvekili adayı Murat Baybatur, partisinin ilçe teşkilatında başkan Ahmet Palabıyık ve ilçe yönetimi ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. İlçe teşkilatındaki programın ardından esnaf ziyaretlerinde bulunan Baybatur ve beraberindekiler, esnaflar ve vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılandı.

Esnaf ziyaretlerinin ardından 4 Eylül mahallesinde iftar programına katılan Baybatur ve beraberindekiler, daha sonra Narınca Mahallesini ziyaret ederek destek istedi.

24 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimlerin Türk siyasi tarihinin ve Türkiye’nin geleceği için büyük önem taşıdığını belirten AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, bu seçimin aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçileceği bir seçim olduğunu söyledi. 24 Haziran’da Türkiye’nin hem cumhurbaşkanını hem de milletvekillerini seçeceğini belirten Palabıyık, Türkiye’de istikrarın devam etmesi için Türk milletinin 16 yıldır olduğu gibi yine teveccühünü AK Parti iktidarından, Türkiye’nin ve dünyanın lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yana kullanacağına yürekten inandıklarını kaydetti.

Ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıyan bu seçime ara vermeden çalıştıklarını belirten Palabıyık, "Bizler Recep Tayyip Erdoğan’ı İstanbul belediye başkanlığına seçildiğinde çöp dağlarından kurtardığı günden tanıyoruz. İstanbul’un susuzluğunu çözdüğünü biliyoruz. Biz Recep Tayyip Erdoğan’ı 29 Ocak 2009 tarihinde Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde katıldığı Davos’ta ‘One Minute’ diyerek İsrail’in masum insanları öldürdüğünü yüzlerine vurmasından tanıyoruz. Biz Recep Tayyip Erdoğan’ı 15 Temmuz da yapılan hain FETÖ darbe girişiminde kaçmayarak bir arkadaşının ’Benin yatımla Yunan adasına gidebiliriz’ sözüne ’Ben kaçmaktansa vatanım için şehit olurum’ diyerek vatandaşları ile birlikte hain darbe girişimine karşı çıkmasından tanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kula programı çerçevesinde Kent Meydanı’nda esnafı gezen ve 4 Eylül Mahallesi’ndeki Tekin Aygün ve ailesinin düzenlediği iftara katılan Baybatur, Narınca Mahalle Meydanı’nda da vatandaşlara hitap etti. 16 yıllık AK Parti iktidarlarında büyük dirençlerle karşılaştıklarını ancak tüm engellemelere, tuzaklara rağmen bir zamanlar hayal edilmesi imkansız olanı gerçekleştirdiklerini ifade eden Baybatur, “Biz 14 Ağustos 2001’de AK Parti’yi kurduğumuzda milletimiz bize inandı, güvendi ve 2002 seçimlerinde bizi iktidara taşıdı. O tarihten bu yana Türkiye’de her alanda önemli gelişmeler oldu. Zaten iyi şeyler yapmasak milletimiz her seçimde bizi iktidara getirmezdi. Bunları biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirdik. Bölünmüş yollar, köprüler, barajlar, havalimanlarıyla kalkınırken, altyapı, teknoloji, bilim ve sanayi alanında gerçekleştirdiğimiz atılımlarla da ülkemizi geleceğe taşıyacak önemli yatırımlara imza attık. Türkiye başka ülkelere bağımlı olmasın diye savunma sanayindeki yerlilik oranını yüzde 65’lere çıkardık. Şu an kendi tankımızı, helikopterimizi, denizaltımızı, tüfeğimizi, bombamızı yapıyoruz. İnşallah kendi uçağımızı da, arabamızı da yapacağız” şeklinde konuştu.

“Bizden öncekilerin yaşadıklarını, bizim yaşadıklarımızı, çocuklarımız, torunlarımız yaşamasın diye istikrarı garanti altına alan güçlü bir yönetim sistemine geçiyoruz” diyen Baybatur konuşmasını şöyle tamamladı: “24 Haziran’da Türkiye’de yeni bir dönemin başlangıcını hep beraber gerçekleştireceğiz. Yeni dönemde Türkiye muasır medeniyet seviyesine çıkacak. Refah ve kalkınma hız kazanacak. Faizler, enflasyon ve cari açık düşecek. Dar gelirli vatandaşlarımızın hayat standartları mutlaka artacak. Ekonomimizi büyütecek ve dünyaya markalar sunacak küresel bir güç haline getireceğiz. İnşallah milletimizin desteğiyle; 24 Haziran erdem, irade ve cesaretle Türkiye’nin şahlanışının miladı olacak."