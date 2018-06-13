Baybatur’dan birlik beraberlik vurgusu

sıra milletvekili adayı Murat Baybatur, "Bayramlar, birlik, beraberlik ve dayanışmaya vurgu yapan toplumsal değerlerimizin en önemli yansımasını oluşturmaktadır. Bayramlarımızın kutlanması, sahip olmaktan kıvanç duyduğumuz değerlerimizin korunması, güçlendirilmesi ve yeni nesillere aktarılması açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

24 Haziran seçimleri öncesi çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutladı. Baybatur, "Hoşgörü, dayanışma, bağışlama ve kardeşlik gibi yüksek manevi değerlerle; yardımlaşma ve paylaşma gibi ihtiyacın karşılanmasına yönelik maddi değerlerin, dostluğun en güzel örnekleriyle paylaşıldığı Ramazan Ayı’nın ardından, Ramazan Bayramı’nı karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, milli değerlerimiz ve aile bağlarımızın canlı tutulmasına ve güçlendirilmesine vesile olan kutsal günlerdir. Bayramlar, aynı zamanda, birlik, beraberlik ve dayanışmaya vurgu yapan toplumsal değerlerimizin en önemli yansımasını da oluşturmaktadır. Bayramlarımızın kutlanması, sahip olmaktan kıvanç duyduğumuz değerlerimizin korunması, güçlendirilmesi ve yeni nesillere aktarılması açısından büyük önem taşımaktadır. Bayramların bir özelliği, acıların, sevinçlerin ve mutlulukların paylaşıldığı günler olmasıdır. Bu özel günlerde sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik duyguları yoğunlaşır, birlik ve beraberliğimiz güçlenir. Gönüllerin buluştuğu, akrabalık ve dostluk bağlarımızın pekiştiği bayramlar ayrıca, dargınlıkları ve kırgınlıkları geride bırakarak, kucaklaşmak ve kaynaşmak için özel fırsatlardır. Büyükler ziyaretlerle, küçükler hediyelerle mutlu edilir. Bugünlere damgasını vuran dayanışma ve yardımlaşma atmosferi bizi biz yapan önemli unsurlardan bir başkasıdır. İdrak etmekte olduğumuz bu Ramazan Bayramı da, sevinç ve mutluluğumuzu paylaşmak, büyüklerimizi hatırlamak, küçüklerimizi sevindirmek, dargınlıklara son vermek ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için anlamlı bir vesile teşkil etmektedir. İçinde bulunduğumuz bu kutsal günlerin ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış, huzur, refah ve esenlik getirmesini, dünyanın birçok bölgesinde yaşanan acıların sona ermesini yürekten temenni ediyorum. Bu çerçevede, değerli Manisalı hemşehrilerimin gönüllerin buluştuğu bayram günlerini birlik, dayanışma ve huzur içerisinde geçirmesini diliyor, mübarek Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" dedi.