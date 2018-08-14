Baybatur’dan dayanışma çağrısı

Manisa iş dünyasına da seslenen Baybatur, “Manisa’daki STK’lar, iş adamları ve iş çevrelerinin de bu mücadelede devletimizin ve milletimizin yanında yer aldığını ve üzerine düşen her ne varsa yapmaya hazır olduğunu göstermesi önemli” dedi.

Döviz kurundaki gelişmelerin ekonomik hiçbir temeli olmadığının altını çizen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, ekonomik saldırılara karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer ilgili ekonomi birimlerin gereken adımları attığını, bundan sonra da aksiyoner davranacağını söyledi. Alınan önlemlerle birlikte dövizin ekonominin kuralları içindeki makul seviyesine mutlaka ineceğini belirten Murat Baybatur, “Rusya, Çin, Hindistan, İran ve Ukrayna gibi ülkelerle milli para birimleri ile ticaret yapma konusunda çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Böylelikle oluşan dolar tekelini de orta ve uzun vadede azaltacağız. Türkiye’nin ekonomik dinamikleri sağlamdır. Reel sektör açısından da panik yapacak bir durum söz konusu değil. İnşallah Türkiye bu savaştan da daha da güçlenmiş bir şekilde çıkacaktır” dedi.

Türkiye’ye yönelik gerçekleşen ekonomik saldırıları fırsat bilerek, sosyal medyadan kurun yükselişini provoke edici algı oluşturacak şekilde paylaşımlarda bulunan hesapların ihanet içerisinde olduklarını kaydeden Baybatur, devletin bu provokatörlere karşı gerekli tedbirleri aldığını ve bu tür provokatif eylemlere asla izin verilmeyeceğini belirtti.

İslam Dünyasından Türkiye’ye destek

ABD’nin başlattığı ekonomik savaşta Türkiye’ye destek olmak için Müslüman Arap dünyası da destek mesajları ve kampanyaları düzenliyor. Katar başta olmak üzere Kuveyt, Ürdün ve Lübnan gibi pek çok ülkede halkın, dolarlarını Türk Lirası’na çevirdiğini belirten Baybatur, Türk lirası kampanyasına destek olmak için döviz büroları ve bankalarda kuyruklar oluştuğunu söyledi. Arap sosyal medya hesaplarında çığ gibi büyüyen kampanyalarla paralarını Türk Lira’sına çeviren Arap dünyasına Türkiye’nin yanında oldukları için teşekkür eden Baybatur, “Hem din hem de gönül bağlarımız bulunan Arap kardeşlerimizin milli bir mücadele yürüttüğümüz bu süreçte yanımızda olmaları mutluluk verici. Gerek açıklamaları, gerekse düzenledikleri kampanyalarla Türk kardeşlerinin verdikleri ekonomik mücadelede yalnız olmadığını gösteren Arap kardeşlerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Manisalı iş insanlarına çağrı

Türkiye’nin diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide de bir kuşatmayla karşı karşıya olduğunu ifade eden Baybatur, "Manisa’daki STK’lar, iş adamları ve iş çevrelerinin de bu mücadelede devletimizin ve milletimizin yanında yer aldığını ve üzerine düşen her ne varsa yapmaya hazır olduğunu göstermesi önemli” diye konuştu.