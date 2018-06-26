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26 Haziran 2018 11:54

Baybatur’dan teşekkür ziyareti

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhurbaşkanı ve 27.

Baybatur’dan teşekkür ziyareti

26 Haziran 2018 11:54

Dönem Milletvekilliği seçiminde Cumhur İttifakı’nın kazandığı zafer sonrası vatandaş ve esnafa teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.


Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından Cumhur İttifakının zaferini sabahın erken saatlerine kadar Manolya Meydanı’nda toplanan coşkulu kalabalıkla birlikte kutlayan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, seçim sonrası ilk gününü Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye zaferi getiren hemşehrileriyle birlikte geçirdi. Manisa çarşısında esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Baybatur, sandıkta verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda güven ve istikrardan yana tercihte bulunarak ‘Devam’ diyen hemşehrilerine şükranlarını ileten Baybatur, ziyaretlerine ilişkin fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Baybatur, sosyal medyadaki hesabından “Büyük zaferimizin ardından çarşı esnafımızı ziyaret ediyoruz. Yolu sizlerle yürümek, kapıları sizlerle çalmak, gece gündüz demeden sizlerle hemhal olmak, sizlerle bir aile olmak, en büyük teşekkür asıl sizlere değerli hemşehrilerim. Milletimizle omuz omuza” ifadelerini paylaştı.




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