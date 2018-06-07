Bayırbucak Türkmenleri’ne ilaç desteği

Ramazan Bayramı’na kadar devam edecek olan kampanya kapsamında toplanan 23 kolilik toplam 7 bin 395 kutu ilaç kargoya verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğünün Bayırbucak Türkmenleri için toplamış olduğu, 7 bin 395 kutu ilaç, Türkmenlere ulaştırılmak üzere kargoya verildi. Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Kazım Aysan, “Suriye’de yaşanan kaostan etkilenen Bayırbucak Türkmenleri soydaşlarımız, bölgelerinde cepheler oluşturarak yurt savunması yapıyorlar. Bu nedenle yoğun bir şekilde ilaca ihtiyaçları olduğundan Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Demirci’mizde ilaç kampanyası başlatarak toplam 7 bin 395 kutu ilaç topladık ve Türkmenlere göndermek üzere kargoya verdik. Kampanyamız Ramazan Bayramı sonuna kadar devam edecek” dedi.