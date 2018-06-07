Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 17:13

Bayırbucak Türkmenleri’ne ilaç desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü, Bayırbucak Türkmenleri için ilaç kampanyası başlattı.

Bayırbucak Türkmenleri’ne ilaç desteği

07 Haziran 2018 17:13

Ramazan Bayramı’na kadar devam edecek olan kampanya kapsamında toplanan 23 kolilik toplam 7 bin 395 kutu ilaç kargoya verildi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğünün Bayırbucak Türkmenleri için toplamış olduğu, 7 bin 395 kutu ilaç, Türkmenlere ulaştırılmak üzere kargoya verildi. Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Kazım Aysan, “Suriye’de yaşanan kaostan etkilenen Bayırbucak Türkmenleri soydaşlarımız, bölgelerinde cepheler oluşturarak yurt savunması yapıyorlar. Bu nedenle yoğun bir şekilde ilaca ihtiyaçları olduğundan Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Demirci’mizde ilaç kampanyası başlatarak toplam 7 bin 395 kutu ilaç topladık ve Türkmenlere göndermek üzere kargoya verdik. Kampanyamız Ramazan Bayramı sonuna kadar devam edecek” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    34°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç