Bayram temizliği Yunusemre Belediyesinden

Sosyal Belediyeciliğe önem veren Yunusemre Belediyesi, hayata geçirdiği hizmetler ile ilçede vatandaşların daha rahat yaşaması amacıyla çalışmalarda bulunuyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde ilçede çalışmalarını yoğunlaştırıp vatandaşların kişisel bakımı ve evlerinin temizliğine devam ediyor.

Evde Bakım Hizmeti ekipleri, Atatürk Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Emin Güzey ile Nuri Akça’nın evini temizledi ve kişisel bakımını yaptı. Evi temizlenen ve bayram öncesi kişisel bakımı yapılan Mehmet Emin Güzey, “67 yaşındayım. 2 yıl önce geçirdiğim beyin kanaması sonucu yürüme zorluğu çekiyorum. Yunusemre Belediyemizden Allah razı olsun. Bize çok güzel hizmetleri var. Her ay düzenli olarak bizlere ziyarette bulunup evimizi temizleyip bizlere kişisel bakımda bulunuyorlar” dedi.