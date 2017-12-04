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04 Aralık 2017 12:35

Bayram yine zirvede

İlerleyen yaşına karşın azmi ile birçok sporcuya taş çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün başarılı maratoncusu Ahmet Bayram, bu yıl 3’üncüsü organize edilen Uluslararası Mersin Maratonu’ndan da dereceyle döndü.

Bayram yine zirvede

04 Aralık 2017 12:35

Türkiye dahil 13 ülkeden 245 sporcunun katıldığı 42 kilometre 195 metrelik maratonda Bayram, yaş kategorisinde zirveye oturdu.


Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu’na Türkiye dahil olmak üzere 13 ülkeden 245 sporcu katıldı. Bu önemli spor organizasyonunda Manisa Büyükşehir Belediyespor adına başarılı maratoncu Ahmet Bayram yarıştı. Forum Mersin Alışveriş Merkezi önünden başlayan maraton, Tulumba Köprüsü istikametinde ilerleyerek başlangıç noktasında son buldu. Katıldığı her yarıştan dereceyle dönen Bayram, bu yarışı da boş geçmeyerek yaş kategorisinde 1. oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, sporcuyu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.




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