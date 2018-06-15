Bayramda görev başındalar

Gününde protokol bayramlaşmasının ardından görev başında olan Büyükşehir Belediyesi’nin nöbetçi birimlerini ziyaret etti. Görev başında olan personelin bayramını kutlayan Elmalı, Manisalıların rahat ve huzurlu bir şekilde bayram geçirmeleri için Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin görevinin başında olduğunu dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ziya Elmalı, bayram mesaisinde görev başında olan personeli yalnız bırakmadı. Manisa protokolünün bayramlaşma töreninin ardından Büyükşehir Belediyesi’nin nöbetçi birimlerini ziyaret eden Başkan Vekili Ziya Elmalı, ilk olarak Zabıta Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret etti. Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra tarafından karşılanan Elmalı, burada gün içerisinde yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler aldı. Başkan Vekili Ziya Elmalı, zabıta ziyaretinin ardından sırasıyla Mezarlıklar Daire Başkanlığı Gasilhane Birimi, MASKİ Su Arıza Birimi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nı da ziyaret ederek, personelle bayramlaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan Bayramı dolayısıyla nöbetçi birimleriyle vatandaşların hizmetinde olduğunu dile getiren Başkan Vekili Ziya Elmalı, “Manisalıların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için personellerimiz görev başında. Kendileri bayramın birinci gününü ailelerinden ayrı geçirdiler. Bu vesileyle çalışan arkadaşlarımızın ailelerinin de bayramını kutluyorum. Tüm arkadaşlarımıza iyi çalışmalar diliyorum” diye konuştu.