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23 Aralık 2016 09:43

Bayram’dan derece sözü

Bayram’dan derece sözü

23 Aralık 2016 09:43

Atletizm branşında Manisa Büyükşehir Belediyespor’u başarıyla temsil eden Ahmet Bayram, 81. kez düzenlenecek olan Büyük Atatürk Koşusu için tüm hazırlıklarını tamamladı. Katıldığı her yarıştan dereceyle dönerek Manisalıları gururlandıran Ahmet Bayram, Büyük Atatürk Koşusu’nda da Manisa’yı en iyi şekilde temsil edeceğini belirterek madalya sözü verdi.
Ülkemizde düzenlenen önemli spor organizasyonlarından biri olan Büyük Atatürk Koşusu, 27 Aralık Salı günü 81. kez düzenlenecek. Bursa’da gerçekleştirilecek olan bu zorlu yarışta Manisa Büyükşehir Belediyespor’u başarılı sporcusu Ahmet Bayram temsil edecek. Maratonda elde ettiği derecelerle adından sıkça söz ettiren yeşil-beyazlı sporcu, Bursa’da yapılacak olan Büyük Atatürk Koşusu’nda derece sözü verdi.
Zorlu maratonda genel klasmanda birinciliği hedeflediğini belirten Ahmet Bayram, “Büyük Atatürk Koşusunda kulübümüzü ve Manisa’yı en iyi şekilde temsil edeceğim. 2014 yılında da katıldığım Büyük Atatürk Koşusunda genel klasmanda birincilik kazanmıştım. Hedef yine aynı. Genel klasmanda birincilik kazanarak Manisa’ya dönmeyi amaçlıyorum” dedi.
Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan Büyük Atatürk Koşusunda Ahmet Bayram’a başarılar dileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, “Maraton sporunda kulübümüzü temsil eden Ahmet Bayram’ın, Büyük Atatürk Korusu’ndan dereceyle döneceğine inanıyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanımız Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulumuz adına Ahmet Bayram’a başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.



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