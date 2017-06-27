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27 Haziran 2017 15:53

Bayramı çalışarak geçirdiler

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ile MASKİ su arıza birimini ziyaret ederek, personel ile bayramlaştı.

Bayramı çalışarak geçirdiler

27 Haziran 2017 15:53


MASKİ Genel Müdürlüğü Su Arıza Birimi Ramazan Bayramı’nda da mesaisine devam ediyor. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, su arıza birimini ziyaret ederek, personelin bayramını kutladı. Güzgülü ve Coşkun’a, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen eşlik etti. Güzgülü ve Coşkun’u, İçme Suyu Daire Başkanı Erdal Nohutçu ve nöbetçi personel karşıladı. Güzgülü ve Coşkun, bayram sevincini nöbetçi personel ile birlikte yaşayarak, yaptıkları önemli görev nedeniyle ekibe teşekkür etti.



“Ekiplerimiz 7/24 vatandaşın hizmetinde”


MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, su arıza biriminde görev yapan personelin bayramını kutladıktan sonra Manisalılara 7/24 hizmet ulaştırma noktasında gösterdikleri üstün gayret sebebiyle teşekkür ederek, “Bayram günlerinde hemşehrilerimiz herhangi bir sıkıntı yaşamasın diye ekiplerimiz görevlerinin başındalar. Vatandaşımızın yaşadığı olası arızalara ekiplerimiz anında müdahale ediyor. Biz idare olarak Manisalıların 7 gün 24 saat yanındayız. Bir kez daha hem personelimize hem de hemşehrilerimize hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.




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