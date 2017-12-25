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25 Aralık 2017 17:09

Bebekli Mahallesinde 31 kilometrelik altyapı çalışması

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde devam eden 154 Mahalle Projesi kapsamında Kula’nın Esenyazı Mahallesi’nin ardından Bebekli’de de 31 kilometrelik altyapı yenileme çalışmalarına başladı.

Bebekli Mahallesinde 31 kilometrelik altyapı çalışması

25 Aralık 2017 17:09


MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 17 ilçesini kapsayan 154 Mahalle Projesi ile alt ve üstyapıları yenilemeye aralıksız devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Kula ilçesine bağlı Esenyazı Mahallesi’nin ardından, Bebekli Mahallesi’nde de altyapı çalışmalarına başlandı. Mahallenin 12 kilometre kanalizasyon ve 19 kilometrelik içme suyu şebeke hattı MASKİ tarafından yeniden inşa ediliyor. Ayrıca mahallede 9 adet foseptik imalatı da yapılacak. Altyapı çalışmaları sonrasında 50 bin metrekare kilit parke taş döşenerek üstyapı dönüşümü de hayata geçirilecek.


MASKİ’nin hizmetleri sayesinde mahallelerinin baştan aşağı yenileneceği için memnun olduklarını belirten Bebekli Mahalle Muhtarı Osman Yıldırım, “Mahallemizin alt yapısı çok zayıftı. Zamanla içme suyu borularında pislik oluşmuştu ve sularımız sürekli kesiliyordu. Kanalizasyon ise mahallemizin ancak üçte birinde vardı. MASKİ’ye şikayetimizi bildirdiğimizde bu sıkıntılarımıza kayıtsız kalmayarak hemen çalışmalarına başladı” dedi.




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