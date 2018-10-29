Bektaş: “Maalesef maça tam konsantre olamadık”

Biz bir türlü açamadık. 3. bölgede top tutamadık. Olmadı, üzgünüz” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda konuk olduğu Akhisarspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, “Üzgünüz. Kazanmak için sahaya çıktık ve maalesef henüz daha 3. dakikada çok basit bir gol yedik. Gol pozisyonunda uzaklaştıramadık topu. Rakibin iyi vuruşuyla 1-0 geriye düştük. Rakip golü attıktan sonra kapandı. İlk yarı golü aramak adına daha iyi bir oyun sergilemedik. Maalesef maça tam konsantre olamadık. İlk yarıda basit top kayıplarıyla rakibimize çok atak verdik. Rakip ikinciyi de bulabilirdi. Rakibin beklerinin ne kadar ofansif olduğunu, kanatlardan çok etkili olduğunu biliyorduk. Hem ortalar yaptırdık hem de ortalara vurdurduk maalesef. Gerideki eşleşme doğru değildi. İkinci yarı daha ofansif anlamda oyun oynadık. Başarılı da olduk ama yine de basit top kayıpları yaptık. Atakları daha olgun yapmamız gerekiyordu. Yaklaşık 8-9 tane rakip ceza sahasında gol girişimizi var bunun bir tanesi direkten döndü. Bunu yaparken defansın güvenliğini dikkate almalıydık. Rakip de kontra ataklarla gol bulabilirdi. Bizim gibi oyun disiplinden kopmayan bir takım bugün bunu çok yerine getiremedi. 1-0 gerideyken belki golü erken bulsaydık, rakibin dengesi bozulabilirdi. Rakibin amacı 3 puan almaktı. Hafta içi oynayan bir takip vardı. Eğer gol yemeden dakikalar geçmeden oyunu tutabilirsek rakibin temposunu düşeceğini biliyorduk. Rakip 1-0 öne geçme fırsatını yakaladığı için biraz daha defansif oynadı. Biz bir türlü açamadık. 3. bölgede top tutamadık. Olmadı, üzgünüz. Akhisar'ı tebrik ediyoruz. Her maçımızı kazanmak için oynayacağız. Bir an önce bu maçı unutup ona hazırlanmak istiyoruz” dedi.