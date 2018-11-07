Belediye çalışanlarından lösemili çocuklara maskeli destek

Manisa'nın Alaşehir Belediyesi çalışanları Lösemi Haftası dolayısıyla maske takarak lösemili çocuklara destek verdi.

Alaşehir Belediyesi personeli Belediye Başkanı Ali Uçak'la birlikte Lösemi Haftası dolayısıyla belediye önünde hastalara destek için toplandı. Lösemili çocuklara dikkat çekmek ve hastalığa karşı farkındalık oluşturulması hedeflenen etkinlikte Başkan Uçak ve belediye personeli yüzlerine maske taktı. Etkinlikte konuşan Başkan Uçak, "Lösemili çocuklar haftası minicik bedenlerde olan kocaman yüreklerin sevgi ile kucaklaşacağı, toplumsal farkındalığın oluşturulacağı bir haftadır. Son yıllarda maalesef lösemi vakalarında artış olmakta ve özellikle bebekler ile 3 yaşın altındaki çocuklarda yoğunlaşmaktadır. Lösemi hakkında tek tesellimiz tedavi edilebilir olmasıdır. Dileğimiz sadece bir gün değil tüm yıl lösemili çocuklarımıza sahip çıkılmasıdır. Bizler hem şahsım, hem de Alaşehir Belediyesi olarak her zaman kardeşlerimizin yanında olmaya söz veriyoruz. Lösemi ile savaşta en küçüğünden, en büyüğüne kadar minik yüreklerin yanında yer almanın en büyük ve en etkili güç olacağına inanıyorum. Lösemi hastası çocuklarımızın taktıkları maskeler hastalığı bulaştırma, onlar dışarıdan mikrop kapmamak adına maskelerini takıyorlar. Çocuklarımızın maskelerine değil gözlerine bakalım" dedi.

Öte yandan Başkan Uçak'ın, göreve geldiği günden itibaren maaşını lösemili çocuklara bağışlandığı öğrenildi.