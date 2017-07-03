Belediye destekledi Yuntdağı lavanta diyarı oldu

Özellikle kozmetik sanayinin en gözde ürünü olan bitkinin ilk hasadı törenle gerçekleştirildi. Törende konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi bölgedeki üreticilere çağrıda bulunarak, “Elimizin altında büyük nimetler var. Ancak halkımızla birlikte hareket etmezsek verim alamayız” dedi.

Yunusemre Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Yuntdağı Köseler Mahallesinde toprakla buluşturulan lavanta ürün verdi. Bu değerli bitkinin ilk hasadı törenle gerçekleştirildi. Törene Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcısı Ramis Şiyak, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yedi dekarda gerçekleştirilen lavantanın hasadından yaklaşık 700 kilogram kuru lavanta elde edilmesi bekleniyor. Törende bir konuşma gerçekleştiren Köseler Muhtarı Arif Koç çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaçire’den Başkan Çerçi’ye teşekkür

Muhtar Koç’un konuşmasının arından söz alan Manisa Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire Yuntdağı’nda farklı ürün arayışlarının olumlu sonuçlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kaçire konuşmasında, “Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü ben Yuntdağı çocuğuyum. Buraları çok iyi biliyorum. Lavanta ekimine ben de gelmiştim. Acaba tutar mı dedik? Ama bugün gördüğümüz kadarıyla başlamak başarmak demekmiş. Yuntdağı bakir bir alan. Böylesi bir alanı değerlendirebilecek vizyona sahip bir başkana sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Çok çalışmamız lazım. Biz lavanta nedir bilmiyorduk. Şimdi üretimini yapıyoruz. Üretimde sıkıntımız yok ama pazarlama konusunda büyük sorunlar yaşıyoruz. Yuntdağı’na verdiği önem için başkanımıza teşekkür ederim. Bugüne kadar kapısını ne zaman çaldıysak, hiç boş çevirmedi. Hep istediğimizin fazlasını verdi” ifadelerini kullandı.

“Zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var”

Belediye olarak Yuntdağı’nda sektör oluşturma hususunda gayretli bir çalışma içerisinde olduklarını ancak halkın desteği olmadan amaçlara ulaşılamayacağını ifade eden Başkan Çerçi ise şunları söyledi:

“Meselemiz Yuntdağı köylerimizi sosyal ve ekonomik açıdan bir noktaya taşıyabilmek. Bunu yapmak için de zihinsel bir dönüşüm yapmamız lazım. Bakıldığı zaman buralar taşlık ve verimsiz alanlar gibi görünüyor. Ovada olmayan Gediz’in ortasında olmayan imkan ve iklim burada mevcut. Buranın toprak ve iklim şartlarına uygun ürünleri bulmamız gerekiyor. Devletin imkanları her yere ulaşır durumda. Özellikle ağaç tarımı mümkün. Suyumuz da var. Bizim halk ve yöneticiler olarak zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Elimizin altında büyük nimetler var. Biz belediye olarak bu dönüşümün farkındayız. Ancak halkımızla birlikte hareket etmezsek verim alamayız. Biz göreve geldiğimizden bu yana kırsal kalkınma konusunda pek çok projeye imza attık. Lavanta da bunlardan bir tanesi. Özellikle kozmetik sektöründe çok rağbet gören bir ürün. Biz Yuntdağı’nda bir sektör oluşturma gayretindeyiz. Bunu başarırsak, buraya alıcılar gelir. Toplu alım satım yapılabileceği hal tarzı bir projemiz de var. Ama bunun için öncelikle sektör oluşturmamız gerekiyor. Tek başına bizim çalışmamız yetmez. Vatandaşlarımızın da bize destek olması gerekiyor. Dönüşümü bir an evvel başlatalım. Çünkü bunlar yıllar süren çalışmalar. Bunun bir örnek teşkil etmesini temenni ediyorum. Allah utandırmasın”