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05 Temmuz 2017 14:44

Belediye ekipleri okulları güzelleştirmeye başladı

Şehzadeler Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Okulların tatile girmesiyle birlikte Necatibey İlkokulunda boyama çalışması başlattı.

Belediye ekipleri okulları güzelleştirmeye başladı

05 Temmuz 2017 14:44


Şehzadeler Belediyesine bağlı ekipler Manisa’nın köklü okullarından biri olan Necatibey İlkokulu iç cephe boyama çalışması başlattı. Okulların tatil olması ile birlikte ihtiyaç duyulan okullarda tadilat ve boyama çalışmaları yaptıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak imkanlarımız çerçevesinde eğitime olan desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu bağlamda her yaz okulların tatil olmasının hemen ardından Şehzadeler ilçemizde ihtiyaç duyulan tüm okullarda tadilat, tamirat, çevre düzenlemesi ve boya badana çalışmaları yapıyoruz. Necatibey İlkokulumuzun da iç cephesinin boyanma ihtiyacı vardır. Bu noktada belediyemize bağlı ekipler okulun boyanması için bir çalışma başlattılar. Bunun yanı sıra 65 mahallemizde ki diğer okullarda da ihtiyaç duyulan yerlerde ekiplerimiz çalışmalarını yapıyorlar. Şehzadeler ilçemizde eğitim kalitesinin daha iyi seviyelerde gelmesi için belediye olarak destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.




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