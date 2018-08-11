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11 Ağustos 2018 16:56

Belediye personeli kalbine yenik düştü

Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışan 44 yaşındaki Mehmet Demir, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Belediye personeli kalbine yenik düştü

11 Ağustos 2018 16:56


Edinilen bilgiye göre, Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışan 4 çocuk babası Mehmet Demir (44), izinli olduğu günde arkadaşları ile birlikteyken birden fenalaştı. Yanındaki arkadaşları tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Demir, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


Yaklaşık 3 yıldır Salihli Belediyesi’nde çalıştığı öğrenilen Demir, Hz.Hamza Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığına defnedildi. Demir’in cenaze namazına AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca ve Mahmut Süreyya Karaoğlu ile mesai arkadaşları, vatandaşlar ve yakınları katıldı.




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