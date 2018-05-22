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22 Mayıs 2018 13:39

Belediye vezneleri ay sonuna kadar mesai yapacak

Yunusemre Belediyesi’nde Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2018 yılı 1.

Belediye vezneleri ay sonuna kadar mesai yapacak

22 Mayıs 2018 13:39

taksit ödemelerinde vatandaşların herhangi bir zorluk yaşamaması için vezneler, hafta sonu da açık olacak.


Yunusemre ilçesine ait mesken ve işyerlerine yönelik emlak ve çevre temizlik vergilerinin 2018 yılı 1. taksit ödemeleri 31 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması için veznelerin hafta sonu da açık olacağını kaydetti. Başkan Çerçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Belediyemizde mesken ve iş yerlerine yönelik emlak ve çevre temizlik vergilerinin 2018 yılı 1. taksit ödemeleri başladı. Vatandaşlarımız ödemelerini Halkbank şubeleri, belediye tahsilat servisimize nakit ya da kredi kartıyla yapabileceği gibi e-belediye sistemi üzerinden kredi kartıyla da yapabilirler. Mükelleflerin mağdur olmamaları, cezalı duruma düşmemeleri adına vergilerini 31 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir. Emlak ve Çevre Temizlik Vergisini ödemek isteyen vatandaşlarımız için Yunusemre Belediyesi vezneleri ay sonuna kadar hafta içi öğle araları da dahil 08.00 - 23.00, hafta sonu 10.00 - 20.00 arası açık olacaktır.”




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