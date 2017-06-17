Belediyeden 5 mahalleye 7 bin metrekarelik parke döşemesi

Trafiğe ve halkın kullanımına uygun hale getirilen yollar vatandaşlara rahat bir nefes aldırırken, yol sorunlarını ivedilikle çözüme kavuşturacaklarını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini söyledi.

Turgutlu Belediyesi doğalgaz ve altyapı çalışmaları bitmiş olan 5 mahallede yer alan 6 sokağın parke taşlarını yenileyerek vatandaşların mağduriyetini giderdi. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda Özyurt Mahallesi Çanakkale Sokak’ta, Yeni Mahalle Ay Sokak ikinci etapta, Yiğitler Mahallesi Keklik Sokak’ta ve Ülker Sokak’ta, Subaşı Mahallesi Gani Sokak’ta, Yıldırım Mahallesi Çam Sokak’ta da toplam 7 bin metrekarelik parke taşı döşeme çalışması yapıldı. Yenilenen yollar mahalle sakinlerini memnun ederken, vatandaşlar yapılan çalışmalar dolayısıyla Belediye Başkanı Turgay Şirin ve ekibine teşekkür etti.

“Yolları çözüme kavuşturuyoruz”

Önümüzdeki günlerde Turgutlu’da 19 mahallede yol yenileme çalışmalarına başlayacaklarını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Bilindiği üzere bugüne dek imkanlarımızı seferber ederek yol yapım ve yenileme çalışmaları yürüttük. Bu kapsamda son olarak 5 mahallemizde yer alan 6 sokağımızı sil baştan yeniledik. Toplamda 7 bin metrekarelik parke taşı döşemesiyle yollarımızı trafiğe ve halkımızın kullanımına uygun hale getirdik. Bunun yanı sıra Şehir meclisimiz ile aldığımız bir karar sonucunda 19 mahallemizde bulunan toplam 101 sokağımıza parke taşı döşenmesi için İller Bankası’ndan kredi kullanmak üzere yetki aldık. İşçilik ücretleri tamamıyla Belediyemiz tarafından karşılanacak olan yol yenileme çalışmalarının sonunda vatandaşlarımızın mağduriyetini gidererek, yollar daha güvenli bir şekilde kullanıma açılacak. Vatandaşlarımız müsterih olsun en kısa zamanda yolları yenilemeye başlayacağız” dedi.