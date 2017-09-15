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15 Eylül 2017 16:46

Berberlerde okul tıraşı yoğunluğu

Yeni eğitim öğretim yılına kısa bir süre kala berberlerde öğrenci yoğunluğu yaşanıyor.

Berberlerde okul tıraşı yoğunluğu

15 Eylül 2017 16:46


Uzun bir yaz tatilinin ardından 18 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak olan öğrencilerin hazırlıkları sürüyor. Kılık kıyafet ve kırtasiye malzemelerini tamamlayan öğrenciler, saç bakımları için berberlerde sıra beklemeye başladı. Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde berberlik yapan Hakkı Çalışan, okulların açılmasının yaklaşmasıyla birlikte bir yoğunluk yaşadıklarını belirterek, randevu sistemine geçtiklerini söyledi. Çalışan, “Bayram yoğunluğundan sonra şimdi de çoğunlukla okula gidecek çocukları tıraş ediyoruz. Bunun için gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. İşimizi sevdiğimiz için bize zor gelmiyor. Böyle yorgunluklar yaşamak bizi mutlu ediyor. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.




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