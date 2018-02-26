Beresini takan muhtarlar askerlik için dilekçe verdi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye sınırındaki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatına destek artarak devam ediyor. Manisa’da üç ilçenin muhtarlar derneği üyesi 25 muhtar önce askerlik şubesine dilekçe vererek askere gitmek için başvurdu ardından da sınır bölgesindeki askerlerin motivasyonunu yükseltmek için Hatay’a doğru yola çıkacak. Manisalı muhtarlar Manisa Askerlik Şubesi önünde dilekçelerini vermeden önce bir basın açıklaması düzenledi. Bazı muhtarların askerlik dilekçesini vermeye bere takarak gelmesi dikkat çekti.

Manisalı muhtarlar olarak bir farkındalık oluşturmak istediklerini ve askere gitmek için dilekçe verdiklerini kaydeden Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, “Farkındalığımıza Manisa Yunusemre Muhtarlar Derneği, Demirci Muhtarlar Derneği ve Köprübaşı Muhtarlar Derneği olarak katıldık. Amacımız askerimizin, Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildirmek istedik. Her zaman Mehmetçiğimizin yanındayız. Bu akşamüstü de sınıra doğru yola çıkacağız. Oraya tüm Manisa halkımızın selamını götüreceğiz. Muhtarlar olarak her zaman bizler de devletin bir askeri olduğumuzu buradan bildirmek isteriz” dedi.

Sınır bölgesindeki askerlere destek amaçlı olarak Hatay’a gideceklerini anlatan Pehlivan, “25 muhtarımızla birlikte yola çıkacağız 2 araçla. Yardım malzemelerimiz arasında askerimizin kullanabileceği çamaşır, termal içlik, termal kazak, termal çorap, köy halkımızın göndermiş olduğu zeytinyağımız, balımız, zeytinimiz, nohutumuz, ıslak mendiline kadar pek çok malzeme tedarik edildi. Bu nedenle bize destek olan herkese, Manisa halkına çok teşekkür ediyorum. Bu işin öncüleri muhtarlar. Muhtar arkadaşlarımıza, dernek üyelerimize de teşekkür ediyoruz. Allah askerimizi muzaffer eylesin, her zaman korusun. Bizler de her zaman onların yanındayız” diye konuştu.

“Söz konusu vatansa gerisi teferruattır”

“Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” diyerek açıklamasına başlayan Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Nurullah Emekli ise “Bu niyetle askerlerimizin arkasında olduğumuz bilmeleri için muhtar arkadaşlarımızla beraber Yunusemre, Demirci ve Köprübaşı olarak onların arkasında olduğumuzu bilsinler diye yola çıkmış bulunuyoruz. Askerlerimize başarılar diliyorum” dedi.

"Motivasyonlarını yükseltmek istiyoruz”

Yardımları götürmelerindeki amacın askerlerin motivasyonunu artırmak olduğunu dile getiren Köprübaşı Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Keçeli de şunları söyledi: “Yunusemre Muhtarlar Derneğinin öncülüğünde Köprübaşılı muhtarlar olarak, Köprübaşı halkı olarak yapmış oldukları yardımları Afrin’deki, sınır bölgesindeki askerlerimize yardım için saat 17.00’de otobüslere binip askerlerimizin yanına gideceğiz. Askerlerimizin belki bu yardımlara ihtiyacı yok ama bizler Manisalı muhtarlar olarak askerlerimizin arkasında olduğumuzu bildirmek, onları onore etmek, onların motivasyonlarını yükseltmek için böyle bir girişimde bulunduk. Şimdiden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah askerlerimizi muzaffer eylesin.”

Yapılan açıklamaların ardından Manisa Askerlik Şubesine ‘Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonunda gönüllü olarak görev yapmak istiyorum’ yazılı dilekçelerini teslim etti. Manisalı muhtarlar saat 17.00’de Hatay’a doğru yola çıkacak.