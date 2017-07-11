Toplam 20 branşta 110 ülkenin 15 bin sporcu ile katılacağı olimpiyatlarda Berfin’in de arasında bulunduğu bayan milli futbol takımı ilk maçını 18 Temmuz’da Brezilya ile yapacak. Bayan Milli Futbol Takımı, 20 Temmuz’da Çin, 22 Temmuz’da Polonya, 24 Temmuz’da İngiltere ve 26 Temmuz’da Rusya ile karşılaşacak.

Milli forma ile ülkesini ve kulübünü temsil etmekten gurur duyduğunu belirten Berfin Demir, "Öncelikle bu organizasyonun ülkemizde olmasının sağlayan Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç’a, beni bu turnuvaya özel olarak hazırlayan Hakan Arslancan hocama ve milli takımdaki bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Soma Zafer Spor’a gelerek ne kadar doğru bir karar verdiğimi şimdi daha iyi anlıyorum.” dedi.

Zafer Spor Bayan Futbol takımı Teknik Sorumlusu Hakan Arslancan ise, "Berfin yetenekli, çalışkan ve fedakar bir sporcumuz, onu kulübümüze kazandırırken çok zorluklar yaşamıştık ama bu gün ne kadar doğru bir karar verdiğimizi bir kez daha görüyoruz. Ona ve takım arkadaşlarına bütün müsabakalarda başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.