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23 Aralık 2016 16:54

Beş mahallenin daha altyapıları yenileniyor

Beş mahallenin daha altyapıları yenileniyor

23 Aralık 2016 16:54

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelerin altyapı yaralarını saracak ikinci etap projesi olan 114 Mahalle Projesi kapsamındaki proje çalışmalarını hızla sürdürüyor.
MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki altyapı sorunlarına çözümler üretmek amacıyla yeni projeler geliştiriyor. MASKİ’nin 17 ilçedeki altyapı sıkıntılarını ortadan kaldırmak için tasarladığı ikinci etap projesi 114 Mahalle proje çalışmaları devam ediyor. 95 Mahalle Projesi kapsamında Kırkağaç’ın Bademli, Kuyucak, Fırdanlar, Gökçukur ve Kocaiskan mahallelerini sağlıklı altyapıya kavuşturan MASKİ, 114 Mahalle ile 5 mahallenin daha içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileyecek. MASKİ Genel Müdürlüğü Projeler Dairesi Başkanlığı, bu projeyle ele alınacak olan Bostancı, Çaltıcak, Gebeler, Hamitli ve Söğütalan mahallelerindeki proje kontrollerini yaparak, yersel tetkiklerini tamamladı. Bir sonraki aşamada ise, araştırma çukurları kazılarak dairede görevli mühendisler tarafından zeminin yapısına ilişkin etüt çalışmaları gerçekleştirildi. Projelerin son halini alması için çalışmalar hızla devam ediyor.
Projeler Dairesi Başkanı Bircan Kaynak, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yıllardır çalışma yapılmayan mahallelerimizin yaşadığı sorunları gidermek için çalışıyoruz. Bu amaçla tasarladığımız 114 Mahalle Projemiz için de proje çalışmalarımız sürüyor. Malum kış mevsimine girdiğimizden ötürü arazi koşullarımız daha da zorlu hale geliyor. Bazı bölgelerimizde zeminden kaynaklı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Mümkün olan en kısa süre içerisinde proje çalışmalarımızı tamamlamak için bütün ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız Manisa’mızı daha düzenli ve sağlıklı altyapıya kavuşturmak” dedi.



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