BESYO mezunları yıllar sonra bir araya geldi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen program ve tahsis edilen araçla Manisa’yı ziyaret eden konuklar, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile yaşanan değişim ve gelişimden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 1976-83 dönemi mezunları, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikle yaklaşık 35 yıl sonra bir araya geldi. Konukların Manisa gezi programı Atatürk Kent Parkı’nda düzenlenen yemekli toplantı ile başladı. Programa Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü katıldı. Konukları Manisa’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin projeleri hakkında ön bilgiler verdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını da ileten Güzgülü, konuklara Manisa’ya özgü ürünlerin olduğu hediyelerden takdim etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla gün boyu; Spor Bilimleri Fakültesi’ni ziyaret eden ziyaretçiler, burada anılarını yad etti. Ülkücü Şehit Cemil Çöllü’nün kabrini ziyaret eden heyet; şehrin muhtelif noktalarını ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu Kavşağı, Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Cemil Çöllü Kavşağı’ndan geçerek şehir turu yaptı. Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu’nu da ziyaret eden konuklar, günün sonunda Ulupark’ta eski günlerini andı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından gösterilen ilgi ve misafirperverliğin kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirten konuklar, Başkan Cengiz Ergün’e de teşekkür etti.