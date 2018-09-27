Beyaz altında hasat devam ediyor

Çiftçiye ve ekonomiye sağladığı katma değer sebebiyle halk arasında 'Beyaz altın' olarak nitelendirilen pamuk hasadına Manisa'nın Salihli Ovası'nda devam ediliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir'de 16 bin dekar pamuk ekiminin yapıldığı Salihli Ovası'nda beyaz altın hasadını yerinde inceledi.

Emirhacılı ve Pazarköy Mahallesi'nde pamuk hasadını yapan üreticileri tarla da ziyaret eden Demir, üreticilerle sohbet etti. Beyaz altın pamukta artık hasat işlemlerinin modern makinelerle yerinde yapıldığını ve üreticilerin de bu sistemden çok memnun olduklarını vurgu yapan Demir, üreticilere bol ve bereketli bir sezon geçirmesini diledi.