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18 Ağustos 2018 01:13

Bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Manisa’nın Kula Gökçeören mahallesinde tartıştığı Suriye uyruklu bir kişi tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

Bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

18 Ağustos 2018 01:13


Olay, saat 23.30 sıralarında Kula’ya bağlı Gökçeören mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önceden Suriye uyruklu bir şahıs ile aralarında husumet bulunan 48 yaşındaki Bilgi Gürsoy, Gökçeören mahallesinde Suriye uyruklu şahıs ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte yanında bulundurduğu bıçağı Bilgi Gürsoy’a saplayan Suriye uyruklu şahıs, olay yerinden hızla uzaklaştı. Bıçak darbesiyle ağır yaralanan Bilgi Gürsoy ise, olay yerine çağırılan 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Bilgi Gürsoy, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gürsoy’un cansız bedeni Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayın ardından bıçaklı kavgaya karışan Suriye uyruklu şahsı arama çalışması başlatan Jandarma ekipleri, kısa süre içerisinde şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Suriye uyruklu şahıs, sorgu ve sağlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilecek.




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