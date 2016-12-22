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22 Aralık 2016 18:14

Bileklik sattı, gelirini Halep’e bağışladı

Bileklik sattı, gelirini Halep’e bağışladı

22 Aralık 2016 18:14

Manisa’nın Salihli ilçesi Fahriye Hanım İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Sena Bilal, yaptığı bileklileri satarak elde ettiği 180 lirayı Halep’e bağışladı.
Bileklik satışından elde ettiği 180 lirayı annesi Selma Bilal ile birlikte Fahriye Hanım İlkokulu Müdürü Mehmet Turan Kardeş’e teslim eden Sena Bilal, Halep’te yaşanan drama karşı başlatılan kampanyaya ufakta olsa bir katkıda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.
Sena Bilal’ı bu örnek davranışından dolayı tebrik eden Fahriye Hanım İlkokulu Müdürü Kardeş ise okulda başlatılan "Sınıfımızdan İnsanlığa 1 Çuval Un" kampanyasına evde yaptığı bileklileri satarak katkıda bulunmasının çok anlamlı olduğunu belirterek duyarlılığından dolayı öğrencisine teşekkür etti.



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