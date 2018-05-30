’Bilge nesil’ ekibi Bilecik Söğüt’ü gezdi

Kula’daki bilge nesil ekibi Osmanlı Devletinin filizlendiği Söğüt’e giderek vefa ziyareti gerçekleştirdi.

Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Hurşit Cevahir, oluşturduğu 10 kişilik bilge nesil öğrenci grubuyla her hafta düzenli olarak kitap okuma toplantıları yapıyor. Yapılan toplantılar sayesinde öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmalarının yanı sıra milli bilinç ve değerleri de özümseyerek iyi birer birey olma yolunda ilerlediklerini kaydeden Cevahir, projenin oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Kula Bilge Nesil Ekibi Kula Genç Memur-Sen ve Kula Eğitim Bir Sen’in destekleriyle düzenledikleri Bilecik-Söğüt gezisini gerçekleştirdi. Ekip Koordinatörü Hurşit Cevahir, “Büyük cihan imparatorluğumuzun filizlendiği toprakları gezerek geçmişle olan bağlarımızın öğrenciler tarafından da benimsenip öğrenilmesi bizleri mutlu etti. Son okuduğumuz Tarık Buğra’nın eseri olan Osmancık kitabımızda yaşanan olayları kişileri bulundukları yerde görmek, ecdadımıza vefa ziyareti yapmak tarif edilemez bir duyguydu. Bizlere bu imkanı tanıyan Kula Genç Memur-Sen yönetimi ve Eğitim-Bir-Sen yöneticilerine, öğrencilerim ve şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi.

14 öğrenci ile gerçekleştirilen gezinin ilk durağı ise Kütahya kalesi oldu. Kütahya’dan Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi türbesini ziyaret eden öğrenciler burada Osmanlı devletinin kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’nin kabrinde dua edip bilgiler edindi. Gezinin bir sonraki durağı ise Bilecik girişindeki Kayı Boyu Bayrağı anıtı oldu. Bilecek gezisi Şeyh Edebali türbesinin ziyareti ile sona ererken öğrencilerin geziden oldukça memnun ve mutlu oldukları gözlemlendi.