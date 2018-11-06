Bilgen, MASKİ'nin başarısını anlattı

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, MASKİ'nin il genelinde sunduğu hizmetler hakkında bilgi verdi. MASKİ ailesi olarak Manisa'ya hizmet etmekten gurur ve mutluluk duyduklarını belirten Bilgen, hiçbir ayrım gözetmeksizin 17 ilçede yoğun mesaiyle çalıştıklarını belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, Manisa Büyükşehir Belediyesi Web TV ekranlarında yayınlanan Kent Vizyonu adlı programa konuk oldu. Sunucu Özgür Hancıoğlu'nun sorularını cevaplayan Genel Müdür Yardımcısı Bilgen, MASKİ'nin kuruluşundan itibaren hizmet sürecini ve bugün gelinen noktayı anlattı.

Sözlerine MASKİ'nin Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi'nden İkiz Kulelere kadar uzanan başarı hikayesiyle başlayan Bilgen, “Su ve kanalizasyon idarelerinin oluşturulmasıyla ilgili kanun gereği 31 Mart 2014'te MASKİ kuruldu. MASKİ, Manisa'nın ilk ve tek genel müdürlüğüdür. Manisa'nın 17 ilçesinin altyapı hizmetini yürüten önemli bir kurumdur. İdaremizin ilk ayları oldukça zor dönemlerdi, ancak hedefimiz büyüktü. Personel ve fiziki şartlar yetersizdi. Bir buçuk katlık bir alanda biz önce ilçe belediyelerinden su aboneliklerini devraldık. Aldığımız abone bilgileri, saha verileri eksikti. Görevlendirilecek vasıflı elemanımız yoktu. Bu gibi birçok anlamda bizim için 2014 zorlu bir süreçti. 2015'e geldiğimizde artık bütçemizi yaptık, personel düzenimizi buna göre ayarladık. O zaman 414 olan personel sayımızı, şuan 1700'lü rakamlara ulaştırdık. Bunda hepimizin büyük bir payı var. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalıştık. Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'dan, sahada çalışan ekiplerimize kadar Manisa'ya hizmet etmekten gurur ve mutluluk duyan bir MASKİ ailesiyiz” dedi.

“Su, tükenmez bir kaynak olarak görülmemeli”

Suyun tükenmez bir kaynak olmadığının altını çizen Mahmut Bilgen, “Maalesef ki içme suyunu vatandaşa kaynaktan çıktığı gibi veremiyoruz. Sağlık açısından iyileştirilebilmesi için bu suların arıtılması ve bazı işlemlere tabi tutulması lazım. Bunlar da haliyle belirli maliyet gerektiren süreçler. Aynı zamanda mevcut kaynakların da korunması lazım. İlk zamanlar yerin 80 ila 100 metre altından su çıkarıyorduk. Şimdi bu sular tükenmeye başladıkça derinlikler de artıyor ve bu durum beraberinde maliyetleri de yükseltiyor. Su, kesinlikle tükenmez bir kaynak gibi görülmemeli. Tasarruf etmek adına bireysel önlemler çok önemli. Biz de MASKİ olarak bu konuda özellikle çocuklarımızın bilinçlendirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. En nihayetinde kazanan milletimiz ve hemşerilerimiz olacaktır” ifadelerini kullandı.

Vatandaşın gelir düzeyine göre fiyatlandırma var

Kurumun su fiyatlandırma politikaları hakkında da bilgiler veren Bilgen, “Manisalı bir ton suya 2,90 TL veriyor, ancak marketlere baktığımızda 5 litre suyun 10 TL olduğunu görüyoruz. Böyle bir karşılaştırma yapıldığında aradaki farkı bariz biçimde görebiliyoruz. Ayrıca mahalleler, eski beldeler ve ilçe merkezlerindeki su fiyatlandırmamız da farklı. Çoğu büyükşehirde bu uygulama yok. Ayrıca ilçe belediyeleri zamanında keyfi fiyatlandırmalar da yapılmış. Siyasi amaçlarla uçuk indirimler uygulanarak belediye meclislerinden geçirilmiş. Elbette bunu bir anda alt üst etmek de vatandaşın sırtına fazla yük binmesi demek oluyordu. Biz de kırsal kesimdeki vatandaşlara gelir düzeylerine göre geçiş sürecinde böyle bir esneklik tanıdık” diye ekledi.

Son 4 buçuk yıl içerisinde 800 Milyon TL'lik altyapı yatırımı yaptık. İl genelinde döşenen 3 bin 106 kilometre hat ile buradan Londra'ya kadar hat döşedik. Hizmet noktasında daha fazlasını da istedik, ancak maalesef kredi taleplerimiz karşılanmadı. Meclisten yeterli desteği alamadığımız zamanlar oldu. Daima çalışmak, üretmek isteyen bir MASKİ ailesi var. 100'ün üzerinde projemiz finans kaynağı bekliyor. Hiçbir ayrım gözetmeksizin 17 ilçemizin altyapısını yapıyoruz. Bu işlerin siyaseti olmaz. Bu hizmetler tüm vatandaşlarımızın faydasınadır” dedi.

“Gıpta ile bakılıyoruz”

Mahmut Bilgen, idarenin bütçe planlamaları ve bu alandaki başarısıyla ilgili olarak ise şunları kaydetti: “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, ek bütçe düzenlemesiyle birlikte 600 milyona yakın bir bütçemiz ortaya çıktı. Genel anlamda, yüzde 70'in üzerindeki bütçe gerçekleşme oranları başarı sayılır. Biz, yüzde yüzlere kadar çıkmış bir kurumuz. Yeni kurulan diğer su ve kanal idareleri arasında gıpta ile bakılıyoruz. Bütçe kalemlerinin dışına çıkmamaya gayret gösteriyoruz. Sayıştay denetiminden geçiyor ve teşekkürler alıyoruz. Hepimiz görevimizi layıkıyla yapıyoruz”

Vatandaşa işlem kolaylığı sağlanıyor

Kurum olarak teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak vatandaşlara kolaylık sağlanması adına çalıştıklarını vurgulayan Bilgen, “Şuan ilimiz genelinde 60 civarında veznemiz ve 26 adet SuMatik cihazımız var. Bunun yanında 5 adet mobil tahsilat aracıyla, nüfus yoğunluğu olan yerleşimlerde hizmet veriyoruz. Vatandaşın ayağına kadar hizmet götürüyoruz. Ayrıca Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımız tarafından imal edilen ve Türkiye'de bir ilk olan MASKİ Pratik cihazlarımızla her türlü işlemi yapabiliyoruz. 116 MANULAŞ bayisinden de ödeme ve dolum işlemleri yapılabiliyor. 300'e yakın noktada tahsilat noktası var. Şimdi e-randevu sistemine de geçtik. Aynı hastanelerde olduğu gibi önceden randevu alınarak, abonelik işlemleri yapılabiliyor. Böylelikle sıra bekleme ve zaman kaybetme derdi ortadan kalktı” diyerek yeni uygulamalardan da söz etti.