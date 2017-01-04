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04 Ocak 2017 13:45

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden Vali Güvençer’e brifing

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden Vali Güvençer’e brifing

04 Ocak 2017 13:45

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kurum ziyaretleri kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü ziyaret ederek brifing aldı.
Vali Güvençer, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ziyaretinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Doç. Dr. Erbil Kalmış ve şube müdürleri tarafından karşılandı. Tüm birimleri tek tek gezen Vali Güvençer, birimlerde görev yapan personel ile görüşerek yürüttükleri görevleri hakkında bilgiler aldı.
Birim ziyaretlerinden sonra Toplantı Salonunda Vali Güvençer’e Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Doç. Dr. Erbil Kalmış ve şube müdürlerinin katılımıyla kurum ve kurumun faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verildi.
Brifingin ardından bir değerlendirme yapan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, binlerce kişiye aş ve iş sağlayan Manisa sanayisinin büyük bir gelişme gösterdiğini, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün de Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile birlikte bu gelişime paralel olarak hizmet etmesi gerekliliğini ifade etti. Müdürlüğün yoğun olarak çalıştığını kaydeden Vali Güvençer, tüm personele özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek başarılar diledi.



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