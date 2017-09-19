Bilinçsiz hastalar doktorları üzüyor

Dr. Özgür Yıldırım, "Hastaların çoğu ileri evrede geliyor. Bizim en çok sıkıldığımız, üzüldüğümüz nokta bu. Erken evrede yüzde 90-95 tedaviye yanıt veren bir hastalık bize geldiğinde evre-4 olarak geliyor" dedi.

Manisa Devlet Hastanesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Manisa’da kanser hastalığı ile ilgili bilinçlendirme toplantısı düzenlenecek. 29 Eylül Cuma günü saat 17.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenecek bilinçlendirme toplantısında vatandaşlara kanserin türleri, korunmak için yapılacaklar, erken teşhisin önemi ve tedavi yöntemleri gibi konular aktarılacak. Dr. Özgür Yıldırım tarafından verilecek bilgilendirme toplantısında vatandaşların kanser türleriyle ilgili özellikle erken teşhis konusunda farkındalık kazanması hedefleniyor.

"Akciğer kanserinin erken evredeki tedaviye yanıt oranı yüzde 70"

Seminer öncesi basın mensuplarına kanserde erken teşhisin önemi hakkında bilgi veren Dr. Özgür Yıldırım, kanserde erken teşhiste tedavi oranlarının yüzde 95’lere kadar çıktığını ancak hastaların 4. evrede kendilerine geldiğini ve bu yüzden tedavide başarı oranlarının yüzde 5’lere kadar gerilediğini belirterek, "13 yıllık hekimlik hayatımda kanser sayısının git gide hızlı bir artış gösterdiğini gördüm. Özellikle Manisa’da bize gelen hastaların çoğu ileri evrede geliyor. Bizim en çok sıkıldığımız, üzüldüğümüz nokta bu. Erken evrede yüzde 90-95 tedaviye yanıt veren bir hastalık bize geldiğinde evre-4 olarak geliyor. Tedavideki başarı oranı yüzde 5’lere 10’lara düşüyor. 100 hastadan 5’tanesi sadece iyileşebiliyor. Oysa bir akciğer kanserinin erken evredeki tedaviye yanıt oranı yüzde 70. Gırtlak kanseri, kolon kanseri, meme kanseri çok sık görülüyor. Ama erken evrede başarımız yüzde 90-95. Yeter ki bize erken evrede gelebilsinler, hekime erken evrede gelebilsinler ki tetkikleri zamanında yaptırsınlar. Biz bunu ne kadar sağlayabilirsek, ne kadar kişi bu konuya eğilebilirse faydasını görecekler" dedi.

Sağlık Bakanlığının kanser konusunda ciddi çabasının bulunduğunu ifade eden Yıldırım, "Sağlık Bakanlığımızın, hastanemizin bu konuda ciddi çabası var. Değerlendirilebiliyor. Ama esas sorumluluk halkımıza düşüyor. Halkımız kendi sağlığının sorumluluğunu almalı, bilinçlenmeli. Bu konuda herkesin biraz olsun bir fikri bir bilgisi olsun ve buna yönelik neler gerekiyorsa yaptırmaktan çekinmesin. Bu konuda bütün imkanları sunacağız. Hastanemiz olarak Sağlık Bakanlığı olarak, belediyemizin de desteğiyle hep beraber bu konuda paylaşımda bulunarak istiyorum. Ne kadar kişi katılabilirse o kadar kişiye faydamız olacak" diye konuştu.

"10 yıl sonra her 3 kişiden 1’i kanser olacak gibi duruyor"

Son yıllarda kanser vakalarında ciddi bir artış gözlemlediklerini sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Yıldırım, "10 yıldaki artış hızına bakarsak, 10 yıl sonra her 3 kişiden 1’i kanser olacak gibi duruyor. Çok ciddi bir artış var. Beslenme alışkanlıklarımız bozuldu. Yapay gıdalar, tatlandırıcıların çok olduğu gıdalara yöneldik. Kendi yoğurdumuzu kendimiz yapmıyoruz. Sirke, turşu gibi tüketim maddelerini evde üretirken önceden şimdi artık yapay olarak almaya başladık. Çevre kirliliği, psikolojik bozukluklar, egzersiz eksikliği, hızlı bir şekilde kilo alışları risk faktörlerini arttıran şeyler. Genetik faktörler de yüzde 5 oranında etkili ama yüzde 90’ı kendi kontrol edebileceğimiz faktörler. Bu tarz şeyleri olabildiğince azaltırız" diye konuştu.

Manisa’da sıklıkla görülen kanser türlerini açıklayan Yıldırım, "Manisa için meme kanseri, prostat kanseri, kolon ve bağırsak kanserleri, mide kanserleri onun dışında akciğer kanseri çok sık gelmekte. Manisamızda bu kanserler özellikle çok yaygın. Deri tümörleri çok yaygın. Genelde 45-60 yaş arasında çok hastamız gelmekte. Ama her yaş grubundan hastamız var. 17 yaşında meme kanseri olan hastamız da geliyor. Her yaş grubuna göre hastanın şikayetine göre yapılacak tedaviler değişiyor" ifadelerini kullandı.

Uzm. Dr. Yıldırım, 2011 ile 2016 yılları arasında görülen kanser türlerindeki istatistiki rakamları açıklayarak, 2011 yılında 614 kolon kanseri vakasının kaydedildiğini, 2016’da ise bin 274 kolon kanseri, 2011’de 483 rektum kanseri vakasının kaydedildiğini 2016’da bu sayının bin 441’e yükseldiğini, 2011’de 2 bin 222 akciğer kanseri vakasının bulunduğunu 2016 ise bu sayının 4 bin 954’e yükseldiğini, meme kanserinde ise 2011 yılında bin 768 hasta kaydedildiğini ancak 2016 yılında bu sayının 6 bin 497’ye yükseldiğini, prostat kanserinde de 2011 yılında 560 hastanın bulunduğunu ancak 2016 bu sayının bin 208’e yükseldiğini söyledi.