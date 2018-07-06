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06 Temmuz 2018 17:47

Bin 500 konut için 9 bin başvuru

Türkiye’nin en prestijli projeleri arasında gösterilen 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin 2.

Bin 500 konut için 9 bin başvuru

06 Temmuz 2018 17:47

etabında başvuru süresi sona erdi. 2. Etapta yer alacak bin 500 konut için yaklaşık 9 bin vatandaş ev başvuruda bulunurken yedeklerle birlikte 2 bin 250 hak sahibi çekilecek kurayla belirlenecek.


Manisa’nın konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin 2. etabında başvurular sona erdi. 18 Haziran Pazartesi günü başlayan başvurularda sayı 9 bine ulaştı. Başvuru sürecinin hemen akabinde vatandaşları bekletmeden hak sahibi belirleme kura çekim törenleri gerçekleştirilecek. Önemli bir süreci geride bıraktıklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kuraların 16-17 Temmuz’da çekileceğini dile getirdi.


16 - 17 Temmuz’da kura çekilecek


Bölgede hummalı bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Başkan Çerçi, “Akgedik’te inşaatı hızla devam eden Yunuskent Toplu Konut Projesinin 2. etap başvuruları sona erdi. Başvuru sayımız 9 bine ulaştı. Sıra hak sahibi kuralarının belirlenmesinde. 16 Temmuz Pazartesi günü 2+1, 17 Temmuz Salı günü ise 3+1 konutlarımızın kuralarını saat 11.00’de Atatürk Spor Salonu’nda noter huzurunda çekeceğiz. Yedeklerle birlikte 2 bin 250 hak sahibini belirleyeceğiz. Hak sahibi olamayan vatandaşlarımız 23 Temmuz Pazartesi itibariyle Türkiye Halk Bankası şubelerinden paralarını geri alabilecekler. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.


2 kısım halinde ihale edilen Akgedik Yunuskent 2. etap projesinde bin 500 konut, 25 işyeri, 1 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.




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