Bin 650 metrelik battı-çıktısı açılışa hazırlanıyor

Bin 650 metre uzunluğundaki Turgutlu Kavşak Projesi’nde sona yaklaşılıyor. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de asfaltlama çalışmaları devam eden mevcut bölgede incelemelerde bulundu. Çalışmalarda son durum hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Bugün hizmete girmesi için heyecanla beklediğimiz kavşak projemizin son durumunu görmeye geldik. Fen İşleri Müdürümüz Yasemin Özay Sungur ve firma yetkilisi arkadaşımız ile yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Gördüklerimizden de çok mutlu olduk. Ramazan Bayramı öncesi bir aksilik çıkmazsa daha önce de kamuoyu ile paylaştığımız gibi günde 30 bin aracın geçtiği Ankara asfaltı üzerindeki bu alan artık trafiğe açılacak. Filli olarak da kullanılmaya başlanacak. Tabii projenin ikinci ayağında da yan yollar var. Akabinde hemen yan yollar için çalışmalar başlayacak. En kısa sürede de tamamen kullanıma açacağız” dedi.

Çalışmanın giriş ve çıkışının bin bin 650 metre uzunluğunda olacağını söyleyen Başkan Şirin, “Şuanda iki kavşak arasındaki mesafe bin 450 metre. Çalışmaların tamamlanmasıyla toplam uzunluk bin 650 metre olacak. Bu rakamlarda şuan bu projemiz Türkiye’nin en uzun battı-çıktı projesi niteliğindedir. Kaldı ki tek projeyle iki kavşağı geçen katlı sistemli bir proje Türkiye’de başka bir yerde yok. 21 metre gibi bir genişlikle çok rahat kullanım alanına sahip bölgede ayrıca 4 ayrı noktada ikisi kavşak olmak üzere geniş peyzaj alanları mevcut. Bu da projeye ayrı bir özellik katıyor. Bittiğinde görsel olarak da çok güzel bir eser ile Turgutlular ve günde 30 binden fazla aracın geçtiğini göz önünde bulundurursak binlerce vatandaşla buluşacak” şeklinde konuştu.

Projenin alt yapı çalışmalarından da bahseden Belediye Başkanı Turgay Şirin “Çalışmaların başladığı andan itibaren buradaki arkadaşlarımız 24 saat esaslı bir çalışma gerçekleştirdiler. 5 adet fore kazık makinesiyle toplam bin 700 adet fore kazı çakıldı. Yaklaşık 6,5 km’lik bir yağmurlama hattı döşendi. Bütün Turgutlu’nun yukarıdan aşağıya kanalizasyon ve yağmur hatları bağlandı. Turgutlu’nun daha da rahatlayacağı, geleceğe güvenle bakacağı bir çalışma ortaya çıktı. Sabırsızlıkla bekliyoruz, bu proje ile gurur duyuyoruz. Turgutlu’ya bu konuda destek veren, emeği geçen başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Turgutlu’muza ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.