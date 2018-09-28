Bin öğrenci bu şenlikte deney yaptı

Yunusemre Belediyesi'nin öğrencilere fen bilimlerini ve deney yapmayı sevdirmek amacıyla bu yıl 4.sünü düzenlediği Bilim Şenliği sona erdi.

Yunusemre Belediyesi, öğrencilerin en sevdiği projelerden biri olan Bilim Şenliği sona erdi. Muradiye Sosyal Tesisleri'nde Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Yunusemre Kent Akademisi (YUKA), İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlığı ortaklığıyla düzenlenen etkinliğe 10 okuldan yaklaşık bin öğrenci katıldı. TÜBİTAK 4007 bilim şenliklerini destekleme programı çerçevesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler 15 atölye standında farklı deneyler yaptı. Bilim Şenliğinin bu yıl ki teması “Temel Bilimler” olurken; öğrencilere temel bilimler aracılığıyla gözlem ve deneylerle interaktif bir şekilde öğrenme olanağı sunuldu. Ayrıca bu yıl temel bilimlere ek olarak ilk kez Arkeoloji alanı da yer aldı.