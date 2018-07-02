Binbaşı Karameşe Ankara’ya atandı

Ankara’ya atanan Salihli Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Kamil Karameşe, ilçede veda ziyaretlerine başladı. Karameşe, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret ederek vedalaştı. Garnizon komutanı olarak iki yıldır Salihli’de görev yaptığını anlatan Binbaşı Karameşe, görevde bulunduğu süre içinde kendilerine her zaman yardımcı ve destek olan Belediye Başkanı Kayda’ya teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, Binbaşı Karameşe’ye nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.