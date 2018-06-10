Binlerce Kulalı Kadir Gecesi’nde iftarda buluştu

Binlerce Kulalı, Kadir Gecesi’nde Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği iftarda bu yıl Mevlana Caddesi’nde buluştu. Her yıl Emre Mahallesinde bulunan Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi’nde geleneksel olarak düzenlenen Yunus Emre’yi Anma ve Kadir Gecesi programı, bu yıl Yunus Emre Türbesi’nde devam eden çevre düzenlemesi nedeniyle, Mevlana Caddesi Şah Süleyman Camii’nde düzenlendi.

Yapılan etkinlikte binlerce Kulalı, Mevlid-i Şerif, Kur’an-ı Kerim tilavetleri eşliğinde binlerce metrelik iftar sofrasında servis edilen iftar menüsü ile oruçlarını açtı.

Programa katılan Selendi Eski Belediye başkanı Milliyetçi Hareket Partisi 2. sıra Manisa Milletvekili adayı Nurullah Savaş ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve beraberindekiler, Mevlana Caddesinde kurulan iftar sofralarındaki vatandaşları ziyaret ederek, vatandaşların kandillerini kutladı.

Düzenlenen etkinliğe her yıl Manisa’dan gelerek katıldığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, tüm vatandaşların Kadir gecesini kutladı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde binlerce Kulalı vatandaş ile birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Açıkdil, "Bu etkinlik geleneksel bir hal almış Kula’da. Daha önceki yıllarda Emre Mahallesinde bulunan Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi’nde düzenleniyordu bu etkinlik. Hatta ben de 2 kere orada düzenlenen programa katılmıştım. Fakat Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir ve çevre düzenlemeleri kapsamında Emre Mahallesi restorasyona girince, bu etkinlik burada kutlanmaya başlandı. Burada da oldukça büyük bir ilgi var. Hatta az önce ben masada otururken, oturacak yer arayan vatandaşlar vardı. Demek ki bu kadar yer bile yetmemiş. Geleneksel hale gelen bu etkinlik, çok da güzel bir adet. Bütün Kulalıların yanı sıra çevre il ve ilçelerden bir sürü insan gelmiş ve burada hayır duada bulunuyorlar. Ramazan’ın sonuna doğru Kadir gecesinin hayrını kazanmak istiyorlar. İnşallah bu gelenek daha da devam edecektir. Biz çalışmalarımıza hız vererek gelecek sene bu etkinliği daha önceki yıllardaki gibi Emre Mahallesinde kutlanması için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Her yıl Kadir gecesi programına ailesi ile birlikte katıldığını belirten Kulalı esnaf Yıldıray Sarı, “Her yıl düzenlenen Kadir gecesi etkinliklerine ailemle birlikte katılıyoruz. Bu organizasyonu düzenleyen başta Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi olmak üzere, emeği geçen tüm görevli arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Ailemle birlikte her yıl düzenlenen bu etkinlikte çok memnunuz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da devamını bekliyoruz" dedi.

İftar Programında konuşan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa olarak her yıl düzenledikleri Kadir Gecesi Özel programının geçen senelerde olduğu gibi Emre Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre Türbesi’nde kutlanması için çaba sarf ettiklerini, fakat restorasyonu devam eden türbenin bu güne yetişmediği için programı burada düzenlediklerini belirtti. Tosun, "Düzenlediğimiz bu etkinlikle binlerce Kulalı vatandaşımız ile Kadir gecesini kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Evet buradaki amaç sadece bu birlik ve beraberliğimizi gelecek nesillere aktarmak ve onları bu manevi havayı çocuklarımızı torunlarımızı yerleştirmek. Dolayısıyla Ramazanın çıkışının hüznü yaşanırken bir taraftan da tabi ki bin geceden daha hayırlı olan şuan Kadir gecesini idrak ediyoruz. Bir ve beraberiz. Ülkemizin bugün birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ve hepimiz inşallah duaların geri çevrilmediği bir günde bugün ülkemiz için tüm İslam alemi için dua edelim" diye konuştu.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini, Kula’da düzenlenen bu etkinlikle kutluyor olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Selendi Eski Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi 2. sıra Manisa Milletvekili adayı Nurullah Savaş, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, tüm vatandaşların Kadir gecesini kutladı. Kadir gecesinin ardından bayrama az bir süre kala başlayacak olan tatlı bayram telaşının da ayrı bir huzur verdiğini dile getiren Savaş, "Tüm vatandaşlarımızın Ramazan bayramını şimdiden kutluyorum” dedi.

Program daha sonra Süleyman Şah Camii ve Yunus Emre kent Meydanında kılınan teravih namazının ardından, ‘Kutlu Yolun İlk Yolcuları’ isimli tiyatro gösterisi, Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim tilavetleri ile son buldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Kadir Gecesi Özel Programına, Selendi Eski Belediye başkanı Milliyetçi Hareket Partisi 2. sıra Manisa Milletvekili adayı Nurullah Savaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, siyasi parti temsilcileri, çevre il ve ilçelerden vatandaşlar ile çok sayıda Kulalı katıldı.