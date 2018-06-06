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06 Haziran 2018 16:41

Binlerce vatandaş iftar sofrasında buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı tarafından 17 ilçe 17 iftar programı kapsamında binlerce Turgutlulu vatandaş iftar yemeğinde buluştu.

Binlerce vatandaş iftar sofrasında buluştu

06 Haziran 2018 16:41


17 İlçe 17 İftar programı kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda düzenlenen iftar yemeği programında binlerce Turgutlulu vatandaş birlikte iftar yaparak orucunu açtı. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, iftar yemeği öncesinde masaları tek tek dolaşarak vatandaşlar ile selamlaştı. İlahilerin ve semazen gösterilerinin renk kattığı yemekte, akşam ezanının okunmasıyla birlikte tutulan oruçlar dualar eşliğinde açıldı. Tutulan oruçların kabul olmasını temennisinde bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Bugün bu alanda binlerce vatandaşımız ve kıymetli dostlarımız ile iftar yapıp orucumuzu açtık. Çok çükür. Yüce rabbim inşallah tekrarını gösterir. Allah birliğimizi bozmasın, şimdiden tüm Turgutlulu vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı mübarek olsun” dedi.


Programın ardından Belediye Başkanı Turgay Şirin ve MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Cemal Gürefe ile birlikte vatandaşlar ve Turgutlu esnafını ziyaret ederek, hayırlı işler diledi. Gece Turgutlu Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Cemal Gürefe ziyareti ile noktalanırken, anın ölümsüzleşmesi adına bol bol fotoğraf çektirildi.


Düzenlenen yemeğe Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, MHP Manisa Milletvekilli Adayları, Ülkü Ocakları Turgutlu İlçe Başkanı Cemal Gürefe, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri, MHP İlçe Başkanı Orhan Sayar, AK Parti İlçe Başkanı Kazım Dilek, oda başkanları, sivil toplum örgütleri, mahalle muhtarları, daire müdürleri, meclis üyeleri, Turgutlu Belediyesi meclis üyeleri de katıldı.




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