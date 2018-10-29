Bir ayda iki kişinin can verdiği tren yolunda protesto

Manisa'da bir ayda iki kişinin trenin altında kalarak hayatını kaybettiği Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde eylem düzenlendi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde bir ayda iki kişinin trenin altında kalarak hayatını kaybetmesi nedeniyle eylem düzenlendi. CHP Manisa örgütünün de destek verdiği eylemde tren yolunun çevre yoluna taşınması ya da alt geçitlerle kazaların önlenilmesi talebinde bulunuldu. Eylemde CHP'liler ve vatandaşlar trenin geldiği sırada tren yoluna oturarak tren geçişlerini yaklaşık 20 dakika durdurdu. Eylemde konuşan eski CHP Yunusemre ilçe başkanı ve Yunusemre Belediye Başkan Adayı Serdar Bozyaka, bir yıl içerisinde 4 kişinin tren kazasında hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu yıl içerisinde 4. defa bu tren yolu üzerinde basın açıklaması yapmaktan çok büyük bir üzüntü duyuyorum. Geçtiğimiz gün 17 yaşında gencecik bir kardeşimiz bu tren yolunda trenin altında feci bir şekilde can verdi. Daha iki hafta önce 40 yaşında bir hanımefendi bu tren yolunda hayatını kaybetti. Artık buradan belediye başkanına seslenmiyoruz, Devlet Demir Yollarına seslenmiyoruz, kaymakama ve valiye seslenmiyoruz. Buradan şerefli, namuslu Cumhuriyet Savcılarına sesleniyoruz. Bu sorumluların sahiplerine bir an önce Cumhuriyet Savcıları gereğini yaparak suç duyurusunda bulunuyoruz. Dosyaların açılmasını talep ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bir Barbaros Mahallesi sakini daha hayatını kaybedebilir" dedi.

Bozyaka'nın ardından konuşan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban mahalleye kısa vadede yapılacak alt geçitle çözüm bulunabileceğini belirterek, "Gelişmiş ülkelerde bir insan bu şekilde bırakın ölmeyi, yaralansa bile sorumlular istifa eder. Sorumlular bunun hesabını verir. Ama 20 günde iki tane değerli insanımız burada hayatını kaybediyor, olan Barbaros Mahallesi sakinlerine oluyor, yetkililerden bu konuda bir özür dileme, bir özeleştiri, insanlar kucaklayıcı, insanların gönlünü ferahlatıcı ve geleceğe yönelik önlem tedbirleri ağızlarından duymuyoruz. Bizim uzun vadede projemiz bu demir yolunun şehrin dışına çevre yoluna alınmasıdır. Uzun vadede bu yapılacaksa kısa vadede de çok basit çözümler var. Belli hemzemin geçitlerde alt geçitler yapılabilir. Alt geçitler ekonomik maliyeti olan çok uzun projeler değildir. Kısa sürede alt geçitlerle bu insanların can güvenliği sağlanabilir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanına seslendi çözüm istedi

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen tren kazasında trenin altında kalarak hayatını kaybeden Hatice Çakmak'ın cenazesinde ağladığını söyleyen Barbaros Mahalle Muhtarı Siyami Alak, "Ben annemde ağladım bir de Hatice Çakmak'ta ağladım. Gerekirse Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ediyorum. Birebir görüşmek istiyorum. Barbaros Mahallesi'ne tamamen köklü çözüm istiyorum. Bu demir yollarının çevre yoluna gitmesini istiyorum. 10 milletvekilimiz bir gün Barbaros Mahallesi'ne gelerek vatandaşlarla görüşsün. Bu konunun sonuna kadar mücadelesini sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından grup olaysız şekilde dağılırken, güvenlik önlemlerinin alınması sonrası yaklaşık 20 dakika bekletilen tren yoluna devam etti.