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06 Temmuz 2017 14:35

Bir engellinin daha yüzü güldü

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Demirci ilçesinde yaşayan engelli vatandaş Sadık Çırak’a ihtiyaç duyduğu akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Bir engellinin daha yüzü güldü

06 Temmuz 2017 14:35


Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi vatandaşların hiçbir talebini yanıtsız bırakmıyor. Bu kapsamda Demirci ilçesindeki engelli vatandaş Sadık Çırak’ın ihtiyacı olan akülü tekerlekli sandalyeyi kendisine temin etti.


Demirci Koordinasyon İşleri Müdürü Kazım Aysan, Çırak ailesini Çağıllar Mahallesindeki evinde ziyaret ederek ihtiyacı olan akülü tekerlekli sandalyeyi kendisine teslim etti. Yapılan yardım için teşekkür eden Sadık Çırak, “Büyükşehir Belediyemiz sayesinde ne eksik ne de yalnız hissediyoruz. Yaşamımız kolaylaştırılıyor ve taleplerimize anında yanıt alıyoruz.” dedi.


Her kesimden her vatandaşın talebini ivedilikle değerlendirdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinasyon İşleri Müdürü Kazım Aysan ise, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız bu türden taleplerini her zaman bize iletebilir. Onlara mutlaka ulaşmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.




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