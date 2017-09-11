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11 Eylül 2017 09:46

Bir gün bekletilen düğün pilavı zehirledi

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 4’ü çocuk 14 mevsimlik tarım işçisi, bir gün önce düğünden aldıkları ve güneşte bekleyen pilavdan yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bir gün bekletilen düğün pilavı zehirledi

11 Eylül 2017 09:46


Saruhanlı’nın Yılmaz ve Beydere mahallelerinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan 4’ü çocuk 14 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Saruhanlı Devlet Hastanesine başvurdu. Alınan bilgiye göre, cumartesi öğle saatlerinde Yılmaz Mahallesi’ndeki bir düğüne katılarak dağıtılan pilavdan alan işçiler pilavı bir gün güneşte bekletip yedikten sonra dün saat 16.00 sıralarında mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle kendi imkanlarıyla Saruhanlı Devlet Hastanesine müracaat etti. Hastanede hemen tedavi altına alınan 14 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, doktorlar işçilerin toksinden kaynaklanan gıda zehirlenmesi yaşadığını ve damardan sıvı tedavisiyle kontrol altında tutulduklarını belirtti. Zehirlenmeye, güneşte bekletilen pilavın bir gün sonra yenmesinin neden olduğu açıklandı.




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