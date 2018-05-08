Bir hafta ağaçta mahsur kaldı

Şehzadeler ilçesindeki Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bahçesinde bulunan ağaçlık alanda yaklaşık bir haftadan bu yana mahsur kalan Alakabak kuşu vatandaşların da yardımıyla kurtarıldı. Yuva yapmak için topladığı ot ve ip çeşitlerine ayağı dolanan Alakabak kuşu yuva kurmaya çalıştığı çam ağacında mahsur kaldı. Bir hafta boyunca kuşun feryadını duyan mahalleliler ilk başlarda kuşun mahsur kaldığını fark etmediklerini sadece yüksek bir sesle bağırdığını düşündüklerini belirtti. Aradan birkaç gün geçmesinin ardından kuşun gece gündüz sürekli ağacın ucunda olduğunu fark eden vatandaşlar yağan yağmurun ardından kuşun bitkin düştüğü ve ağaçtan sarktığını görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdiklerini anlattı.

Önceki gün akşam saatlerinde vatandaşları durumu itfaiyeye haber vermesi üzerine okulun bahçesine gelen itfaiye ekipleri ağaçta mahsur kalan kuşu kurtardı. Talihsiz kuşun ayağına dolanan ip yumağı ise çevredeki vatandaşların çabası ile çıkarıldı. Korkmuş ve tedirgin olan kuşa itfaiye ekipleri su ve yem verdikten sonra tekrar doğaya saldı.