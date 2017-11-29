Bir kursa başladılar hayatları değişti

Kurslara katılan ev hanımları bir yandan meslek edinmenin bir yandan da sosyal çevrelerinin genişlemesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Yunusemre Belediyesi, ilçede bulunan mahallelerde açtığı hanım lokalleri ile birçok bayanın kurslardan faydalanmasını sağlıyor. Belediye Topçuasım Mahallesi Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali’nde yaklaşık 2 bin 600 kursiyere Kuran-ı Kerim, Ev Dekorasyonları, İğne Oyası, Ahşap, Fotoğrafçılık, Bilgisayar, Plates, Zumba ve Dikiş branşlarında Yunusemre Halk Eğitim Merkezi’nin de katkılarıyla kurs veriliyor.

Ev tekstili, iğne oyası, takı tasarımları kursiyerlerinden Münevver Yüksel, 1 yıldır devam ettiği kurslarda çok şey öğrendiğini söyledi. Yüksel, “Bir yıldır bu kurslardan faydalanıyorum. Kurs açıldığında başladım hala devam ediyorum. Bizim için çok güzel bir etkinlik oldu. Bize bu kurslar çok şeyler kattı. Evde boş vakit geçirmektense burada çok şeyler öğrendik, ürettik. Yerine göre satışlar yaptık. Aile ekonomimize katkıda bile bulunabildik. Arkadaşlar edindik. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Devamını da bekliyoruz, olacağını da tahmin ediyorum. Arkadaş grubumuz çok güzel çok güzel vakit geçiriyoruz. Hem öğrenip hem de arkadaşlık etmiş oluyoruz. Başkanımız ve başkan yardımcılarımız sürekli gelerek taleplerimizi dinleyip değerlendiriyorlar. Başkanımız hanımlarımızı her daim destekliyor. Emeği geçenlerden ve Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’den Allah razı olsun” dedi.

Lokal eğitmenlerinden Ayşegül Balkan ise boş vakitlerini değerlendirmek isteyen hanımları kurslara katılmaya davet ederek şunları söyledi: “Yunusemre Belediyesi’nin hanımlarımıza yönelik hayata geçirdiği hanım lokalimizde yaklaşık 100 ev hanımına ev tekstili, iğne oyası, takı tasarımları kursu veriyoruz. Burada hanımlarımız hem üretimde bulunuyor hem aile bütçesine katkıda bulunuyor hem de burada arkadaş ortamında sosyal bir etkinlik kazanmış oluyorlar. Arkadaşlarımız buraya gelmekten memnun. Burada çok güzel işler üretiyoruz aynı zamanda sene sonunda kurduğumuz sergilerle arkadaşlarımız güzel çalışmalar yapıyorlar ve bunları satıyorlar. Satışlarla sermaye olanağı da ortaya çıkmış oluyor” diye konuştu.