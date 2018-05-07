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07 Mayıs 2018 17:49

Bir mahalle daha yağmur suyu derdinden kurtulacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler 2.

Bir mahalle daha yağmur suyu derdinden kurtulacak

07 Mayıs 2018 17:49

Anafartalar Mahallesi Halil Erdoğan Caddesi’nde yağışlı havalarda yaşanan taşkın sıkıntısını ortadan kaldırmak için yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarına başladı.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yoğun yağışlarda ortaya çıkan taşkın manzaralarına son vermek amacıyla il genelindeki altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, Şehzadeler 2. Anafartalar Mahallesi Halil Erdoğan Caddesi’nde yağmursuyu hattı döşeme çalışmasına başladı. 500 metre uzunluğundaki hat tamamlandığında yağışlı havalarda cadde üzerinde biriken yağmursularının, vatandaşların günlük yaşantılarını ve trafik akışını olumsuz şekilde etkilemesinin önüne geçilecek.


2. Anafartalar Mahalle Muhtarı Korhan Akyüz, “MASKİ Genel Müdürlüğü, Sümerpark projesi kapsamında atıksuların sağlıklı bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlamak için bu bölgedeki künkleri yenilemişti. Şimdi de Halil Erdoğan caddemizde yağmursuyu birikintisi oluşmasını önlemek için çalışma yapıyorlar. Bunun yanında kendilerinden bir de 15, 16 ve 17 sokakların kesiştiği noktada mazgal çalışması talebimiz var. Eminim bu çalışmalar mahallemize büyük fayda sağlayacaktır. Yaptığı hizmetlerden ve desteklerinden dolayı MASKİ’ye teşekkür ederiz” diye konuştu.




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