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12 Temmuz 2018 16:57

Bir parça kömürle HSK önüne adalet aramaya gittiler

Soma maden faciasının ceza duruşmasında çıkan karar sonrasında şehit madenci aileleri tepkilerini dile getirmek için Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK) gitmek için Ankara’ya doğru yola çıktı.

Bir parça kömürle HSK önüne adalet aramaya gittiler

12 Temmuz 2018 16:57


Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan ve 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının ceza duruşmasında çıkan kararların hakkaniyetsiz olduğu gerekçesiyle aileler protestolarını sürdürüyor. Soma ilçesinde Beşyol Meydanı’nda toplanan Soma 301 Madenciler Derneği mensubu şehit madenci aileleri basın açıklaması yaparak Ankara’da HSK önüne gideceklerini duyurdu. Aileler adına açıklamayı yapan ve faciada oğlu Uğur’u kaybeden Gülsüm Çolak, adalet için yola çıktıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:


"Adalet istiyoruz, çocuklarımız için yola çıkıyoruz. Adalet sadece zenginler için varmış, dün bir kez daha anlamış olduk. Evlatlarımızın katilleri 18-20 yıl aldılar. 301 kişiyi kaybettik, kişi başı yatacakları ceza 2 ay bile etmiyor. Patronların korunduğu, zalimlerin ödüllendirildiği bu düzende adaleti aramaya, adalet arayan annelerle buluşmaya gidiyoruz! Evlatlarımız geri gelmeyecek biliyoruz. Fakat başka anneler ağlamasın, başka çocuklar ölmesin diye bu yola çıkıyoruz. Bugün yola çıkmadan yanımıza bir parça kömür aldık. Bedeli ödendi diye. Çocuklarımızdan toprak alıp götüreceğiz. Unutulmasınlar diye. Yol boyunca adalet arayanlarla buluşmalar gerçekleştireceğiz. Programımız şöyle, Bu akşam Çanakkale’de saat 19.00’da adalet buluşması gerçekleştiriyoruz. 13 Temmuz günü 13.00’da Silivri’de avukatımız evladımız Selçuk Kozağaçlı’ya selam göndereceğiz. Akşam saat 20.00’de Abbasağa’da adalet forumunda olacağız. 14 Temmuz sabahı Tuzla’da işçilerle bir araya geleceğiz, akşam Kocaeli’de olacağız. 15 Temmuz günü Zonguldak’ta 13.00’da madencilerle buluşacağız. 16 Temmuz günü Ankara’da olacak HSK önüne gideceğiz. Adalet arayışımız bitmeyecek! Evlatlarımızı toprağa gömdük. Topraktan adaleti yeryüzüne çıkaracağız."




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